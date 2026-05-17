Ocho heridos en un accidente entre un VTC, un turismo y una patrulla de Policía en Madrid

Ocho personas han resultado heridas tras un aparatoso accidente ocurrido este domingo en Madrid, en el que han chocado un VTC, un turismo y una patrulla de policía, y en el que la herida de más gravedad es la conductora del turismo, que sufre una posible fractura de cadera.

El choque ha ocurrido en torno a las 16.30 horas de este domingo en la intersección entre las calles Alcalá y Miguel Yuste, en el distrito de San Blas, donde el Samur-Protección Civil ha atendido y trasladado a ocho personas a diferentes hospitales: la conductora del turismo, los cinco ocupantes del VTC y dos policías nacionales.

La conductora del turismo es la herida que reviste mayor gravedad, al estar potencialmente grave, y ha tenido que ser evacuada del vehículo por los bomberos de Ayuntamiento de Madrid y trasladada al hospital de La Paz. La acompañaba otra mujer que no ha requerido traslado, según han indicado a EFE fuentes de Emergencias Madrid.

Además, el conductor del VTC ha sido trasladado al hospital Ramón y Cajal al sufrir un traumatismo en el hombro y contusiones en el costado y en una pierna, heridas que no revisten gravedad. Las cuatro ocupantes de este transporte han resultado heridas leves con contusiones y se las ha trasladado al hospital de La Princesa.

Por último, los dos agentes de la patrulla de la Policía Nacional han sido trasladados, heridos leves con contusiones, al hospital Infanta Leonor.

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La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación de este accidente, que ha ocurrido en un cruce regulado por semáforos.