Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

En Directo

Brote vírico

Última hora del brote de hantavirus, en directo | Un canadiense del crucero da "positivo preliminar" en la prueba

Sanidad informa de que los otros 13 españoles del buque Hondius aislados en el hospital Gómez Ulla prosiguen asintomáticos

José Luis Escudero

Rubén Gargoi

Javier Quintana

Madrid

Los últimos pasajeros del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, han abandonado en la tarde de este lunes el barco, una vez que ha atracado en el puerto de Granadilla, para dirigirse en autobuses de la Unidad Militar de Emergencia al aeropuerto Tenerife Sur. El último vuelo previsto, con dirección a Australia, saldrá previsiblemente a las 18.00 horas.

Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria del hantavirus.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Comienza el derribo de los silos de alúmina de la antigua Alcoa que dará paso a la nueva fábrica de Windar
  2. Tragedia en Ribadeo: un joven de 23 años y natural del Occidente muere al caer de un quad y precipitarse al mar
  3. El vuelo directo que recupera el aeropuerto de Asturias el 30 de mayo y que puede ser utilizado por cientos de viajeros
  4. Adiós a las multas por la etiqueta B en ciudad: el Supremo tumba las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
  5. La cafetería más ilustrada de Oviedo también vende libros y está junto a Gascona: 'La gente entra y a los 30 segundos se les dibuja una sonrisa
  6. Un régimen sancionador reforzado para luchar contra el maltrato animal en Gijón y reducir conflictos vecinales por las mascotas
  7. Las cámaras instaladas por Oviedo captan ya tres osos en apenas unos meses de seguimiento
  8. Es una desgracia', claman los conocidos del joven de 23 años, criado en Tapia y soldador en Gondán, que falleció en la costa ribadense

Las elecciones andaluzas, en imágenes

Las elecciones andaluzas, en imágenes

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio

Campaña de la Renta 2025: Hacienda permitirá deducir el seguro del coche en la declaración a aquellos que cumplan con los requisitos

Campaña de la Renta 2025: Hacienda permitirá deducir el seguro del coche en la declaración a aquellos que cumplan con los requisitos

Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul

Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul

El director de la DGT despeja las dudas sobre el punto y final de la baliza v-16 tras la enmienda a la proposición de ley en el Congreso y habla de "reflexión"

El director de la DGT despeja las dudas sobre el punto y final de la baliza v-16 tras la enmienda a la proposición de ley en el Congreso y habla de "reflexión"

Un centenar de personas se concentra en Oviedo en defensa de la libertad de expresión y de Palestina

Un centenar de personas se concentra en Oviedo en defensa de la libertad de expresión y de Palestina

Nuevas tarifas en el taxi de Grado: así quedan los precios para trayectos urbanos o con localidades de la zona rural del municipio

Nuevas tarifas en el taxi de Grado: así quedan los precios para trayectos urbanos o con localidades de la zona rural del municipio
Tracking Pixel Contents