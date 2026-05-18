Bajo seguimiento en el inicio de la cuarta semana de huelga de médicos, según las consejerías

Los médicos han vuelto este lunes a la huelga en toda España, un paro que se alargará desde este lunes hasta el 22 de mayo y que supone la cuarta semana de huelga en lo que va de año, con las batas blancas en contra de la propuesta de reforma del Estatuto Marco. El seguimiento de la huelga ha sido escaso, a tenor de las cifras ofrecidas por varias consejerías de Sanidad. Así, la comunidad con más huelguistas ha sido Andalucía, con un 18% de seguimiento (dos puntos menos que en la tercera semana de huelga), frente a un 9,5% en Aragón y un 5,7% en Asturias. Ninguna autonomía ha dado, por el momento, cifras superiores al 20%.

Sin embargo, el balance ofrecido por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) es muy superior. Según uno de los colectivos convocantes, el seguimiento es similar al de anteriores convocatorias, con una implicación muy destacada por parte de los médicos de la Comunitat Valenciana, donde la participación ha sido cercana al 90% teniendo en cuenta que los servicios mínimos en los hospitales son de entre un 75% y un 100%. En primaria, el seguimiento en la región valenciana es del 50%. En Baleares, CESM cifra un paro del 90% en anestesia, servicios quirúrgicos y radiología y del 80% en consultas externas hospitalarias. En primaria, también es del 50%.

En Aragón, según el sindicato, hay un seguimiento del 80% en hospitales y también del 50% en los centros de salud. Y en Murcia del 54% en atención hospitalaria y del 33% en primaria. En Catalunya, no se han publicado los datos pero la jornada fuerte se espera el próximo miércoles, dado que es el día elegido para la huelga por el mayoritario sindicato Metges de Catalunya (MC).

En términos generales, los médicos reclaman con el nuevo paro "lo mismo que el primer día". Especialmente, un Estatuto Marco propio, al margen del que ha sido acordado con el resto de sindicatos del sector, y otras medidas como la voluntariedad de las guardias, una jornada de 35 horas semanales y una clasificación profesional que recoja sus responsabilidades.

Conflicto enquistado

El problema es que las negociaciones con Sanidad están estancadas, sin nuevas reuniones en el calendario, dado que el Ministerio está convencido de que el Estatuto Marco acordado con buena parte del sector contempla "mejoras laborales concretas" e impensables hace solo un año. A juicio de la ministra de Sanidad, Mónica García, el problema es que algunos sindicatos "tienen un incentivo para mantener el conflicto y evitar o retrasar que las mejoras que trae el Estatuto Marco lleguen a los profesionales".

Desde Ginebra, donde participa en la Asamblea Mundial de la Salud, García ha emplazado a las comunidades a aplicar las mejoras recogidas en la nueva normativa, porque "las condiciones laborales de los profesionales siguen dependiendo de las competencias autonómicas".

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"Nosotros podemos hacer una ley ambiciosa, pero tienen que ser las comunidades autónomas las que lo materialicen. Hay algunas que han ido trabajando en las mejoras de las condiciones laborales de los profesionales, y otras que no", ha subrayado.