NO SE PRESENTÓ AL JUICIO
La mayor estafadora de España burla a la Justicia: ‘Anita, la Fantástica’, en busca y captura tras no presentarse a juicio
La principal acusada por la trama de los viajes VIP a mundiales de MotoGP está en paradero desconocido desde que no compareció a la vista de la semana pasada
Héctor González
La silla que debía ocupar Ana María O. la semana pasada en la Audiencia Provincial de Madrid quedó vacía. Conocida como 'Anita, la Fantástica' y considerada la mayor estafadora de la historia de España, la mujer está en busca y captura desde entonces tras no presentarse a la vista en la que se enfrenta a una petición de nueve años de cárcel por un presunto macrofraude con viajes VIP al Mundial de MotoGP.
Mientras la Justicia trata de localizarla, el juicio ha seguido adelante sin su protagonista principal. Según recoge Europa Press, en la vista, su expareja, Eduardo García, para quien la Fiscalía pide siete años de prisión, intentó despegarse del supuesto entramado y presentó a Ana María O. como la verdadera responsable de la gestión económica de Aupa Travel S.L., la empresa bajo la que, según la acusación, se captaban clientes con la promesa de paquetes exclusivos para asistir a grandes premios internacionales de MotoGP que nunca llegaron a realizarse.
“Yo me encargaba del material y del transporte. Nos contrataban y yo llevaba el material”, declaró a preguntas de su defensa. Según su versión, toda la gestión empresarial y financiera recaía sobre la otra acusada, aunque la sociedad figuraba formalmente administrada a su nombre.
En su declaración, García aseguró que actuaba siguiendo instrucciones de su entonces pareja y que desconocía cualquier posible irregularidad en las cuentas. También relató que era Ana María O. quien le comunicaba los encargos relacionados con eventos internacionales del campeonato. “Ana me decía: ‘Hemos contratado una cosa en Frankfurt, hay que llevar material’”, explicó ante el tribunal.
La Fiscalía, sin embargo, considera que ambos participaron en un entramado destinado a captar dinero de clientes que querían acudir a carreras como las de Silverstone o Misano, viajes que finalmente no llegaron a realizarse. Varios perjudicados ya han declarado en las primeras sesiones del juicio y han asegurado que entregaron cantidades importantes para paquetes que nunca se materializaron.
La investigación también apunta a que los acusados habrían utilizado las cancelaciones derivadas de la pandemia para seguir reclamando pagos a las víctimas bajo distintos conceptos, como supuestos trámites de devolución o seguros.
La fuga de Ana María O. añade ahora un nuevo elemento al procedimiento. Su ausencia impidió que declarara en la vista oral y llevó a la Audiencia Provincial de Madrid a ordenar su localización y detención. Mientras tanto, el juicio continúa con la principal acusada fuera del alcance del tribunal.
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