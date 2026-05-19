Carlota Melendi, más sincera que nunca, se pronuncia sobre cómo lleva ser hija de Melendi y revela cómo es en su faceta como padre
La hija del cantante se ha abierto en canal sobre su esfera más privada
EP/E.F
Una de las chicas del momento. Así se podría definir a Carlota Melendi. Consagrada como una de las creadoras de contenido más influyentes en el mundo de la moda, la belleza y las tendencias, la joven no para de crecer en redes sociales, donde ya supera los 100.000 seguidores, mientras continúa acaparando focos y titulares.
Su última aparición pública ha tenido lugar en Madrid, donde se convirtió en una de las grandes protagonistas de la exclusiva fiesta con la que la firma capilar Goa Organics presentó sus novedades. Un evento de altura que compartió con otros rostros imprescindibles del sector como Gemma Pinto, Mery Turiel o Marta Carriedo.
Aunque mostró cierta timidez ante las cámaras, la joven de 21 años —que ya ha hecho sus pinitos como modelo, una profesión que ha aparcado temporalmente para volcarse en su faceta de instagrammer— confesó con total naturalidad y una gran sonrisa cuáles son sus secretos de belleza, cómo gestiona la fama familiar y cómo es el artista asturiano en las distancias cortas.
"Me cuido poco, tengo que empezar porque me encanta", reveló con humor sobre sus rutinas. "La verdad es que como súper sano, siempre hago paseos matutinos y me pongo mucha crema, que es importante. Para el pelo, uso protector de calor y poco más". Respecto a su marcha de las pasarelas, aclaró los motivos: "Me salí un poco por todo lo que conlleva la industria, aunque no por un tema de delgadez excesiva, ya que el mundo de la moda se está abriendo ahora a un montón de opciones".
Llevar un apellido tan conocido en la música española no supone una carga para ella. Al contrario. "Para mí es una oportunidad que aprovecho diariamente. Le estoy eternamente agradecida a mi padre por exponerme de esta manera tan positiva en redes sociales y darme vía libre para decidir si quería aparecer en ellas. Agradecida siempre; no es un peso", aseguró con orgullo.
Al ser preguntada por el intérprete de 'Hablando en plata', Carlota no dudó en deshacerse en elogios hacia él, tanto en lo profesional como en lo personal: "Como cantante para mí es un 10. Y como padre, muy bien. Hace de todo, como todos los padres: cuando nos tiene que regañar, nos regaña, y cuando se tiene que reír, se ríe. Es como todos", concluyó, presumiendo de la excelente relación que los une.
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