Sucesos
El entorno de Jonathan Andic mantiene su inocencia: "No existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas contra él"
La familia del fundador de Mango se muestra convencida de que las diligencias acabarán demostrando que no tuvo nada que ver con la muerte de su padre
Han salido del paso a primera hora de la mañana asegurando que "la colaboración" había sido "máxima" y que así lo seguiría siendo, dure lo que dure el proceso. Horas más tarde, han aumentado la contundencia: "El convencimiento sobre su inocencia es absoluto", sostienen los portavoces autorizados de la familia Andic, cuyo núcleo duro conforman los tres hijos que el empresario tuvo con Neus Raig (Jonathan, Judith y Sarah) y su hermano, Nahman Andic.
El primogéntito del multimillonario fundador de Mango, Jonathan Andic, ha sido detenido esta mañana en relación con la muerte de su padre. El empresario falleció en diciembre de 2024 al caer de lo alto de una montaña mientras realizaba una excursión precisamente con su hijo. En el momento de la caída, andaban por una zona poco peligrosa y en un terreno en buen estado, lo que levantó todo tipo de suspicacias desde el principio. Además, la excursión se habría organizado para resolver asuntos familiares por los que se habrían discutido poco antes.
Entre eso, que hubo ciertas incongruencias en su declaración inicial y que han sospechado de elementos encontrados en su teléfono móvil, los Mossos d'Esquadra han estado meses tratando de investigar a fondo lo sucedido. Hasta este martes, cuando han decidido detenerle.
"Jonathan Andic está declarando ahora mismo en el marco de las diligencias del accidente del 14 de diciembre de 2024", confirmaban sobre las 10 de la mañana los portavoces de la familia. "En estos momentos no podemos añadir mucho más porque existe secreto de sumario", agregaban, en el mismo comunicado que se ha distribuido entre los trabajadores de Mango. "La colaboración ha sido y será máxima en el marco de estas diligencias", aseguraban.
Rato más tarde, tras empezar a circular las imágenes del exdirectivo de Mango (ha estado 20 años al frente de la línea Mango Man) y actual vicepresidente del consejo de administración, han vuelto a pronunciarse para ratificar su creencia en la inocencia del susodicho. De hecho, también han reclamado que se respete el principio de presunción de inocencia. "No existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas contra él", aseguran estas fuentes.
Según dichos portavoces, "el convencimiento sobre su inocencia es absoluto" y "el desarrollo de las diligencias, así lo demostrará".
De momento, la Fiscalía ha pedido una fianza de 1 millón de euros para dejar a Jonathan Andic en libertad tras su declaración, mientras se acaba de dilucidar el caso.
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