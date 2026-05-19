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Detención del hijo del fundador de Mango

¿Por qué es clave el móvil de Jonathan Andic en la investigación por homicidio? Seis pistas del caso

El dispositivo del acusado se ha convertido en un elemento central de la información

Jonathan Andic, a su entrada a los juzgados de Martorell debido a la detencion por presunto homicidio de su padre Isak Andic.

Jonathan Andic, a su entrada a los juzgados de Martorell debido a la detencion por presunto homicidio de su padre Isak Andic. / Zowy Voeten

Germán González

Dos policías de paisano han detenido este martes por la mañana a Jonathan Andic en su vivienda y lo han trasladado primero a la comisaría de Martorell y más tarde a los juzgados, acusado de homicidio en relación con la muerte de su padre, Isak Andic, fundador de Mango. El acusado, que siempre ha mantenido su inocencia, deberá prestar declaración ante la jueza que instruye el caso, una investigación compleja en la que el móvil ha tenido un papel clave. ¿Por qué? Estos son los motivos.

Presunto borrado de imágenes

Presunto borrado de imágenes

El caso Mango ha dado un giro de guion con la detención de Jonathan Andic, acusado por homicidio. Hasta ahora los Mossos habían reunido indicios contra el hijo del fundador de Mango. Sin embargo, para detenerlo necesitaban pruebas sólidas. Según fuentes policiales, algunas de ellas las han encontrado en el móvil del sospechoso, que le fue requisado en septiembre del año pasado. Fuentes de la investigación apuntan a que pudo borrar imágenes o conversaciones que la policía ha intentado recuperar a través de las operadoras de telefonía y mensajería móvil instantánea. En estas conversaciones podría hablar de la excursión con su padre a Collbato, donde tuvo lugar la caída que provocó la muerte.

Cambio de móvil

Cambio de móvil

Unas semanas después de la muerte de su padre, Jonathan se cambió el terminal del teléfono. Lo hizo en la misma sede de Mango y colgó en la nube la información almacenada, según fuentes de la familia.

Geolocalización del dispositivo

Geolocalización del dispositivo

Más allá de eso, los Mossos también han rastreado la geolocalización del móvil para esclarecer dónde estuvo el acusado el día de la muerte de su padre, así como en las jornadas previas.

La investigación ha detectado que, en los días previos a la excursión de los Andic, Jonathan hizo el mismo recorrido en Collbató, algo que también generó sospechas en la policía.

Primeras llamadas

Primeras llamadas

Los Mossos también sospechan de las primeras llamadas que realizó Jonathan tras la caída de su padre, que fueron al mismo progenitor, recién caído, y a la mujer de este, antes de contactar con emergencias

Informe forense

Informe forense

Más allá del móvil, también existe un informe forense que apunta a que Isak Andic no tendría lesiones en las manos, tal como en principio debería constar en un caso de caída. Cabe decir que la conclusión de este atestado es que se trató de una muerte accidental.

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