Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
instagramlinkedin

En Directo

Brote vírico

Última hora del brote de hantavirus, en directo | Los 13 cruceristas españoles vuelven a dar negativo por hantavirus en la segunda PCR y podrán empezar a recibir visitas

Un canadiense del crucero da "positivo preliminar" en la prueba de hantavirus

José Luis Escudero

Rubén Gargoi

Javier Quintana

Madrid

Los últimos pasajeros del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, han abandonado en la tarde de este lunes el barco, una vez que ha atracado en el puerto de Granadilla, para dirigirse en autobuses de la Unidad Militar de Emergencia al aeropuerto Tenerife Sur. El último vuelo previsto, con dirección a Australia, saldrá previsiblemente a las 18.00 horas.

Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria del hantavirus.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente máquina de coser de Singer que es la más barata del mercado: tiene un descuento de casi el 70 por ciento
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para camping más barato del mercado: disponible por 4,99 euros
  3. Caldones llora a Geli Díaz, hostelera de La Bombilla, fallecida tras atragantarse en la comunión de su nieto: 'Era sociable y servicial
  4. Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
  5. El responsable de la DGT emite un comunicado en el Congreso para aclarar las dudas del adiós a la baliza v-16 y la reducción de la normativa: 'Caerá como fruta madura
  6. Multado con 200 euros un motorista por no respetar la nueva bajada de velocidad obligatoria que se estipula por Ley: la Guardia Civil extrema la viiglancia
  7. La orquesta Panorama y Leire Martínez, estrellas de la programación musical de la fiesta de los Exconxuraos de este año en Llanera
  8. ¿Cuáles son dos de los barrios más 'cool' de Asturias?: están en el extrarradio de Oviedo y Gijón, sus vecinos dicen que 'hay de todo', disfrutan de tranquilidad y el gancho es la vivienda asequible (hasta ahora)

El Ibex 35 busca los 17.800 puntos tras una apertura plana, con el petróleo a la baja

El Ibex 35 busca los 17.800 puntos tras una apertura plana, con el petróleo a la baja

Estudio: ¿Por qué los latinoamericanos tratan mejor a los animales que los estadounidenses? España tuvo algo que ver

Estudio: ¿Por qué los latinoamericanos tratan mejor a los animales que los estadounidenses? España tuvo algo que ver

Barbón apuesta por "acelerar" el Corredor Atlántico y "cancelar" el peaje del Huerna

Barbón apuesta por "acelerar" el Corredor Atlántico y "cancelar" el peaje del Huerna

Pronunciada desaceleración en la transición de Europa hacia un ecosistema circular de los plásticos

Pronunciada desaceleración en la transición de Europa hacia un ecosistema circular de los plásticos
Tracking Pixel Contents