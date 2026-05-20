Sanidad amplía el cribado de cáncer de mama a mujeres jóvenes y mayores, el nuevo rango es entre 45 y 74 años

La Comisión de Salud Pública, integrada por el Gobierno y las autonomías, ha aprobado modificar el programa de cribado de cáncer de mama para incluir a mujeres de entre 45 y 74 años. Hasta la ahora, las mamografías se realizan cada dos años a mujeres de entre 50 y 69 años. La nueva propuesta mantiene la periodicidad bienal pero amplía el rango de edad, dado que está aumentando la incidencia de cáncer en jóvenes y también se considera conveniente aumentar la detección en mayores de 70 años, debido al envejecimiento poblacional.

De hecho, la decisión responde a las recomendaciones de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RedETS) y del Consejo de la Unión Europea, así como a la evidencia clínica disponible, que indica que alrededor del 10% de los cánceres de mama en España se diagnostican en mujeres menores de 50 años. La ampliación del cribado se apoya además en la experiencia acumulada por distintas comunidades autónomas: dado que Navarra, Castilla y León, La Rioja y Castilla-La Mancha ya han incorporado el tramo de 45 a 49 años en sus programas de detección precoz, mientras que Galicia aportó resultados clave para respaldar la inclusión del grupo de 70 a 74 años.

En relación con el grupo de mujeres de 45 a 49 años, la evidencia científica apunta a que el cribado contribuye a reducir la mortalidad y favorece la detección de tumores en estadios más precoces. Los datos de Navarra muestran una tasa media de detección del 4,20% entre 2022 y 2024, comparable a la observada en mujeres de 50 a 54 años. En el caso de las mujeres de 70 a 74 años, la información aportada por Galicia indica una tasa de detección del 8,7% en 2023, superior a la registrada en el grupo de 65 a 69 años.

Implantación gradual

La ampliación del programa se desarrollará de manera gradual para garantizar una implementación homogénea y de calidad en todo el territorio. Las comunidades y ciudades autónomas dispondrán de un plazo máximo de tres años para iniciar la modificación del programa y de hasta seis años para alcanzar una cobertura de invitación cercana al 100% en los nuevos grupos de edad. Con el fin de facilitar la adaptación organizativa y la gestión de recursos, se contempla la posibilidad de implantar inicialmente un intervalo de cribado trienal antes de consolidar definitivamente la periodicidad bienal.

El impacto presupuestario estimado para el SNS asciende a 534 millones de euros durante el periodo 2025-2029. No obstante, el coste real previsto será inferior, dado que varias comunidades autónomas ya han iniciado de manera progresiva la ampliación de los grupos de edad incluidos en sus programas de cribado. Según el ministerio de Sanidad, "la ampliación del programa de cribado poblacional de cáncer de mama supone un avance relevante en las estrategias de prevención y detección precoz, incorporando nuevas evidencias científicas y tecnologías diagnósticas orientadas a mejorar la equidad, la eficacia clínica y la capacidad de detección temprana".