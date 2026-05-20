Pasando revista en rosa
Diseño rural y en plena Sierra de Gredos: la casa de ensueño de Nuria Roca y Juan del Val que han pagado con el premio “Planeta!
Rosa López sin boda y si novio
Todo el mundo sueña con tener, valga la redundancia, la casa de sus sueños. Ahora bien, solo unos pocos lo consiguen. Entre los que sí está Nuria Roca, que la enseña en “Hola”. Ella y su marido Juan del Val acaban de comprarse una en Candeleda, en Ávila. Cuentan que la han pagado con el dinero del premio “Planeta” que ganó Del Val. Para casoplón el de Julio Iglesias en Málaga. En el mismo ya está instalada Miranda, su mujer, con uno de sus hijos, para pasar unos días de descanso. Eugenia Silva se separó hace unos meses y hace balance en la revista: dice que está en un momento muy creativo.
Rosa López ha roto con su novio, Iñaki, tras seis años. Lo publica “Semana” junto a una gran foto de la cantante en portada: la sorpresa es mayor porque tenían planes de boda. Tita Thyssen se recupera de su último susto de salud apoyada en sus hijos. Y Joaquín Prat se fue de comunión, a la de uno de sus sobrinos, hijo de Alejandra. A Kiko Rivera, el nuevo dueño de “Cantora”, la famosa finca de su madre Isabel Pantoja, estudia demandarlo.
Con el festival de cine de Cannes en pleno apogeo era inevitable el habitual carrusel de fotos con los modelos que lucen ellas (siempre son más fotografiadas que ellos). Lo publica “Lecturas”, junto una foto del “huracán” Bud Bunny, que llega a España de concierto. Marc Giró protagoniza la portada con una entrevista en la que cuenta que no tiene enemigos, pero sí muchos envidiosos de su éxito. Y para celebrar esta Shakira, a la que Hacienda tendrá que devolver 60 millones de euros.
En “Diez Minutos” cuentan también el triunfo en los tribunales de Shakira. Foto también para Joaquín Prat, en la comunión. Alejandra Rubio anda de promoción de su novela y está muy contenta: “Espero que mis hijos se sientan orgullosos”. Y Tamara Falcó se pone a punto para el verano: más centrada que nunca en si misma, describe la revista, de su exigente rutina de ejercicio y comida. Nunca está de más cuidarse.
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