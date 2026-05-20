Raquel Nieto Galván, la jueza sustituta de Barcelona que reactivó la investigación de la muerte del dueño de Mango

Cuando la jueza Raquel Nieto Galván fue nombrada como sustituta el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell, en junio de 2025, la investigación por la muerte de Isak Andic, dueño de Mango, estaba ya abierta. En ese momento, la principal hipótesis de los Mossos d'Esquadra es que se trataba de una muerte accidental: que Andic, de 71 años, había resbalado y se había precipitado desde una altura de 150 metros durante una excursión en Collbató con su hijo, Jonathan Andic, ahora acusado de homicidio.

Al incorporarse al juzgado, Nieto Galván reactivó el caso. Fue ella la que dio la orden a los Mossos de que examinasen el contenido del teléfono móvil de Jonathan Andic. El móvil le fue requerido a Jonathan el 9 de septiembre. La policía investigó si Jonathan tomó más fotos el día de la caída, qué llamadas realizó y esclarecer las relaciones con su padre. La jueza tomó la decisión tras recibir el informe con el contenido del móvil de Isak Andic, que quedó destrozado, y tras saber que Jonathan había cambiado de terminal poco después del accidente.

En el marco de estas pesquisas policiales, el hijo del magnate pasó de testigo a investigado por la muerte de su padre. Del estudio del terminal del empresario se ha podido determinar las malas relaciones entre padre e hijo que los investigadores consideran clave como móvil del presunto crimen. En su auto de este martes, la jueza citaba la "obsesión" del hijo del dueño de Mango por el dinero y su "odio" hacia el padre.

Las diferentes prórrogas y el secreto de las actuaciones ordenado por la jueza ha permitido a los Mossos seguir investigando para reunir los indicios que ahora han presentado y en base a los cuales la magistrada ordenó prisión provisional bajo fianza de un millón de euros para el hijo del dueño de Mango.

Formada como abogada en Granollers y especializada en cuestiones civiles como Derecho de Familia y Hereditario (tema sobre el que tiene artículos publicados), Raquel Nieto Galván, nacida en Santa Perpètua de la Mogoda, también ha tratado cuestiones relacionadas con delitos informáticos, principalmente la violencia machista por internet y redes sociales. Esta experiencia le sirve ahora que está al frente del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell, que también trata temas de violencia sobre la mujer.

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En una charla hace unos años en el Ayuntamiento de Santa Perpètua , Nieto señalaba la importancia del derecho a la intimidad y urgía a valorar el uso que se hacía de las redes sociales. Añadía que la violencia machista también llega por este medio, principalmente entre jóvenes. Pese a todo, defendía que la mayoría de ellos hacen un buen uso de las redes.