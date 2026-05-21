Evento el 12 de agosto
La Agencia Espacial Europea retransmitirá el eclipse desde Javalambre (Teruel)
EFE
La Agencia Espacial Europea (ESA) ofrecerá el 12 de agosto una retransmisión en directo del eclipse total de sol desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre, en Teruel, una instalación astronómica de primer nivel situada dentro de la franja de totalidad del eclipse, aseguran.
En una nota publicada este jueves en su web, la ESA explica que en ese lugar reunirá a expertos para explicar la ciencia detrás del fenómeno y su relevancia más allá de la observación astronómica. La retransmisión estará disponible en inglés a través de la Web TV de la ESA y YouTube.
La emisión estará dirigida y presentada por la científica y divulgadora espacial Maggie Aderin, y contará entre otros invitados, con la participación de la profesora Carole Mundell, directora de Ciencia de la ESA.
Al mismo tiempo, la ESA está preparando un programa de observación pública en León, en colaboración con la universidad y el Ayuntamiento. El programa ofrecerá charlas divulgativas sobre ciencia solar y misiones espaciales a cargo de expertos de la ESA, además de actividades educativas y conexiones con la retransmisión en directo de la Agencia. Todo el programa se desarrollará en español.
En la nota, Mundell asegura que un eclipse solar total es "uno de esos momentos excepcionales en los que millones de personas pueden mirar al cielo al mismo tiempo y sentir tanto asombro como curiosidad". "Es una experiencia compartida que nos conecta con el Universo y nos recuerda que el deseo de explorar y comprender es una de las grandes fortalezas de la humanidad", añade.
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