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Educadores infantiles de toda España se manifiestan en Madrid para exigir unas "condiciones dignas"

La 'marea amarilla' pide la plena integración de esta etapa educativa en el sistema para acabar "con el modelo precarizado y de explotación"

Manifestantes portan pancarta con lema 'Todo comienza en la infancia. Dignidad para el 0-3' durante una manifestación de docentes de educación infantil (0-3)

Manifestantes portan pancarta con lema 'Todo comienza en la infancia. Dignidad para el 0-3' durante una manifestación de docentes de educación infantil (0-3) / Gabriel Luengas - Europa Press

EP

MADRID

Educadores del primer ciclo de Educación Infantil (el periodo comprendido de 0 a 3 años) de toda España se han manifestado este sábado en Madrid para exigir al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que garantice "unas condiciones dignas" para el sector y se aprueben medidas para acabar "con el modelo precarizado y de explotación" al que se enfrentan.

La manifestación de la 'marea amarilla', que según la Delegación del Gobierno en Madrid ha contado con la participación de unas 7.000 personas, ha arrancado en torno a las 12.00 horas en la madrileña estación de Atocha y ha tenido un recorrido de unos dos kilómetros hasta llegar a la Puerta del Sol.

La marea amarilla de educadoras infantiles reúne a miles de personas de nueve comunidades

La marea amarilla de educadoras infantiles reúne a miles de personas de nueve comunidades / efe

Entre las medidas que reclama el sector se encuentran la reducción de la "elevada" ratio por aula, una subida salarial "digna" y la aplicación del modelo de enseñanza de la pareja educativa, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de esta etapa "esencial" de la educación.

Integrarse en el sistema

"Estamos aquí para decir alto y claro que la educación de 0 a 3 años tiene pleno derecho a integrarse en el sistema y que sea una etapa reconocida, como el resto de etapas educativas no universitarias", ha reivindicado el secretario general de la Federación de Enseñanza de CGT, Fernando Gómez Besterra.

La manifestación ha sido convocada por Comisiones Obreras después de la huelga estatal de las trabajadoras de 0-3 años del pasado 7 de mayo. Tras la huelga, CCOO y diversas plataformas territoriales han continuado movilizando al sector para exigir, tanto a las distintas administraciones, como a las patronales, "una mejora radical de las condiciones de trabajo del 0-3".

La marea amarilla de educadoras infantiles reúne a miles de personas de nueve comunidades

La marea amarilla de educadoras infantiles reúne a miles de personas de nueve comunidades / efe

CCOO celebra haber "logrado arrancar" al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes la convocatoria en la primera quincena de junio de un grupo de trabajo para "regular las ratios máximas en todo el sector, sea cual sea la titularidad de la escuela infantil, mediante un Real Decreto".

"Dispuestos" desde el Gobierno

También CGT ha valorado positivamente que desde el Ministerio de se hayan mostrado "dispuestos" a la bajada de la ratio por aula, aunque han señalado que "el principal escollo" sigue siendo la integración de esta etapa educativa en el sistema.

Así, tanto CGT como CCOO han advertido que la lucha va a continuar hasta lograr "todos los objetivos", por lo que ven necesario "mantener la presión en la calle".

Profesión importante

Al recorrido se ha sumado la secretaria política de Podemos, Irene Montero, que ha reclamado que se dé respuesta y se garanticen "ya" las medidas que reclaman los trabajadores de 0 a 3 años.

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"Esta es una de las profesiones más importantes de la sociedad. No puede ser que la respuesta, después de siete semanas de huelga, sea 'ya veremos'. Queremos que se aprueben las reivindicaciones del sector y que no se queden en promesas para dentro de un año o dos, sino que sean ya, para que las familias y las trabajadores se puedan ir tranquilas a pasar el verano", ha exigido.

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