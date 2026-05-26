Redes fantasma
España lidera la lucha contra la basura marina en la UE con más de 700 campañas apoyadas con fondos europeos
Representan casi dos tercios de las 1.091 operaciones impulsadas en el conjunto de los Veintisiete
Consiguieron captar subvenciones por valor de 11,8 millones de euros
Jorge Garnelo
España se sitúa como el país líder de la Unión Europea en número de acciones contra la basura marina financiadas con fondos europeos, según el último informe elaborado por Famenet, la red de apoyo de la Comisión Europea para el sector pesquero y acuícola. En su conjunto, el país suma 705 actuaciones —691 en el periodo del FEMP y 14 ya bajo el Fempa—, lo que representa cerca del 65% de las 1.091 operaciones impulsadas en el conjunto de los Veintisiete.
En términos económicos, las iniciativas estatales recibieron alrededor de 11,8 millones de euros, casi el 24% del total destinado en todo el bloque comunitario, que ronda los 50 millones.
El liderazgo español, no obstante, se concentra sobre todo en el volumen de proyectos. El propio estudio matiza que más de 500 de las acciones españolas del FEMP fueron actuaciones de muy pequeño importe, con una media de unos 200 euros, lo que distorsiona parcialmente la comparativa.
En financiación, el primer puesto corresponde a Polonia, que destinó casi 13,9 millones de euros. Por número de operaciones, tras España aparece Italia, con 113 campañas, mientras que en el nuevo periodo del Fempa destacan Suecia, con 23 operaciones y 2,69 millones, y Dinamarca, con nueve iniciativas y 1,02 millones.
El informe también destaca que España ha reforzado su apoyo a las actuaciones contra la basura marina y que estas operaciones han movilizado a un amplio abanico de actores, desde el sector pesquero hasta científicos, centros educativos, voluntarios y organizaciones ambientales. A nivel europeo, las acciones de limpieza siguen siendo las predominantes, aunque también se han financiado proyectos de prevención, reciclaje, recuperación, mitigación, seguimiento y estudios sobre residuos marinos.
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