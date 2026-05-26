El investigador Rafael Luque, Premio Princesa de Girona de Investigación 2026: "Gracias por poder ser altavoz para inspirar a los jóvenes"

El investigador Rafael Luque, científico Ramón y Cajal en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, ha sido distinguido este martes con el Premio Princesa de Girona Investigación 2026 durante el acto central del Tour del Talento, celebrado en Murcia bajo la presidencia del Rey Felipe VI.

El nombre del ganador se ha dado a conocer en el transcurso del Princesa de Girona CongresFest, que se desarrolla en la capital murciana dentro de la programación del Tour del Talento, un evento que reúne más de 60 actividades entre el 23 y el 31 de mayo.

El jurado ha reconocido la trayectoria de Luque por sus "contribuciones a la identificación de planetas fuera del sistema solar y al estudio de mundos acuáticos, claves para comprender la formación planetaria y la posible existencia de vida en otros sistemas". Además, ha destacado "la originalidad e impacto" de sus investigaciones, su capacidad de liderazgo y su labor divulgativa para inspirar a los jóvenes.

Rastreador de mundos acuáticos

Rafael Luque, nacido en Córdoba en 1993, es uno de los referentes internacionales en el estudio de exoplanetas. Ha participado en el descubrimiento de más de 220 mundos fuera del sistema solar y ha contribuido al estudio de nuevas tipologías planetarias como los denominados "mundos acuáticos".

Durante su intervención, el investigador aseguró que los valores de la Fundación Princesa de Girona son los que siempre ha intentado aplicar tanto en su carrera científica como en su labor divulgativa. También recordó sus más de 15 años recorriendo "pueblos y regiones de Andalucía con el telescopio en el maletero del coche" para acercar la astronomía a los jóvenes.

En este sentido, destacó que el reconocimiento le brinda "la oportunidad y un altavoz" para seguir inspirando a estudiantes de toda España a dedicarse a la investigación científica a través de la astronomía. Asimismo, subrayó el carácter integrador de esta disciplina al afirmar que "la astronomía nos permite, bajo un mismo cielo, ver que no tenemos diferencias culturales".

Rafael Luque, astrofísico prieguense. / Rafael Cobo

El acto también contó con la presencia de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras; la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez; así como representantes institucionales, académicos y empresariales vinculados a la Fundación Princesa de Girona y al Tour del Talento.

El jurado estuvo presidido por Santi Nonell, catedrático de Química Física en IQS Barcelona, y formado por expertos de prestigio nacional e internacional en el ámbito científico e investigador.