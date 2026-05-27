La pareja de moda que presentará al Papa en Madrid: “Vivimos la fe con normalidad”

Paloma Lago reaparece a la vida social en la portada de “Hola”. La presentadora y en su día modelo estuvo apartada largos meses por una denuncia de agresión sexual. “Ya no tengo que callar más”, dice sin aclarar mucho más de cómo va el asunto y sin nombrar el caso ni al otro “protagonista” específicamente. Lago posa en una playa con distintos modelos y, a falta de referirse a la historia y a su presunto agresor, se deshace en mil y un elogios hacia su hijo y resto de la familia. “Hola” también lleva una entrevista con Rafa Nadal, que acaba de presentar documental en Netflix.

De boda se van en “Semana”, la de una sobrina de Ana Obregón en la que se vio a la actriz “radiante” y muy feliz. La revista recoge el duro momento de Sara Carbonero tras perder a su madre: “Lo estoy pasando mal”. Hay un reportaje sobre la detención de Jon Andik por presuntamente haber matado a su padre Isaac. Además, Pepa Flores, la inolvidable Marisol, está algo pachucha y tiene a los suyos preocupados.

Brad Pitt se deja ver y mucho con su novia Inés de Ramón, a la que “Lecturas” adopta directamente como española. En portada va foto de ambos, y también de Mercedes Milá, en un repaso a su intensa vida. Hay una agenda de la inminente visita del Papa y en grande, Penélope Cruz, que ha triunfado en Cannes con los Javis.

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Bárbara Rey se ha ido a la playa a Marbella y “Diez Minutos” la retrata “muy recuperada”. La revista se fija también en la tristeza de Sara Carbonero y en “la pasión” de Laura Escanes con su novio Joan Verdú a orillas del mar. En grande, Patricia Pardo y Christian Gálvez. Son la pareja de moda ya que serán los que conduzcan el acto de presentación del Papa León XIV el próximo 8 de junio en Madrid: “Vivimos la fe con normalidad”.