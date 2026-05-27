Pasando revista en rosa
La pareja de moda que presentará al Papa en Madrid: “Vivimos la fe con normalidad”
De la tristeza de Sara Carbonero a la preocupación por la salud de Marisol
Paloma Lago reaparece a la vida social en la portada de “Hola”. La presentadora y en su día modelo estuvo apartada largos meses por una denuncia de agresión sexual. “Ya no tengo que callar más”, dice sin aclarar mucho más de cómo va el asunto y sin nombrar el caso ni al otro “protagonista” específicamente. Lago posa en una playa con distintos modelos y, a falta de referirse a la historia y a su presunto agresor, se deshace en mil y un elogios hacia su hijo y resto de la familia. “Hola” también lleva una entrevista con Rafa Nadal, que acaba de presentar documental en Netflix.
De boda se van en “Semana”, la de una sobrina de Ana Obregón en la que se vio a la actriz “radiante” y muy feliz. La revista recoge el duro momento de Sara Carbonero tras perder a su madre: “Lo estoy pasando mal”. Hay un reportaje sobre la detención de Jon Andik por presuntamente haber matado a su padre Isaac. Además, Pepa Flores, la inolvidable Marisol, está algo pachucha y tiene a los suyos preocupados.
Brad Pitt se deja ver y mucho con su novia Inés de Ramón, a la que “Lecturas” adopta directamente como española. En portada va foto de ambos, y también de Mercedes Milá, en un repaso a su intensa vida. Hay una agenda de la inminente visita del Papa y en grande, Penélope Cruz, que ha triunfado en Cannes con los Javis.
Bárbara Rey se ha ido a la playa a Marbella y “Diez Minutos” la retrata “muy recuperada”. La revista se fija también en la tristeza de Sara Carbonero y en “la pasión” de Laura Escanes con su novio Joan Verdú a orillas del mar. En grande, Patricia Pardo y Christian Gálvez. Son la pareja de moda ya que serán los que conduzcan el acto de presentación del Papa León XIV el próximo 8 de junio en Madrid: “Vivimos la fe con normalidad”.
- El BOE hace oficial la ITV cada seis meses: recoge la norma para los vehículos con más de 10 de antigüedad
- La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza para butaca más barato del mercado: por solo 8,99 euros el pack
- Habla la familia de Iyán Fariña, el joven desaparecido en la playa de Salinas: “Me dijo que no me preocupase, que él no se metía muy dentro del agua"
- Un avilesino de 19 años, el bañista desaparecido en la playa de Salinas: 'Es una desgracia; la mar es muy traicionera
- Toda Asturias estará mañana en alerta a partir de las dos de la tarde: la AEMET pronostica 'tormentas fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento
- Fernando Casanova, taxista asturiano que se ha sumado a Uber: 'Con la aplicación, en cinco días he hecho 46 carreras; mi gremio se equivoca al oponerse a la plataforma
- Habla el socorrista que logró salvar a tres personas a punto de ahogarse en Salinas: 'El chico que ahora está desaparecido estaba muy lejos, fue imposible llegar a él