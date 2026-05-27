Sanidad concluye el proceso de adjudicación de plazas MIR: los residentes comenzarán a formarse el 5 junio

Los actos de elección y adjudicación de plazas de la Formación Sanitaria Especializada (FSE) 2025-2026, organizados por el Ministerio de Sanidad, han concluido este miércoles. Este proceso informa el departamento que dirige Mónica García, permitirá la incorporación de 12.362 profesionales a las plazas ofertadas para formarse como especialistas en el Sistema Nacional de Salud, cuya toma de posesión tendrá lugar los días 4 y 5 de junio. Sanidad destaca que, este año, se han adjudicado la totalidad de las plazas convocadas en todas las titulaciones.

Con datos del Ministerio, Medicina Familiar y Comunitaria ha llegado al último día con 171 plazas vacantes en distintas comunidades autónomas de las 2.544 ofertadas en esta convocatoria, con un porcentaje de adjudicación del 93,3%. Finalmente, también esas plazas han sido adjudicadas.

Ritmo de cobertura

Este mismo miércoles, tras el cierre del proceso, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) ha emitido un comunicado en el que se felicita porque la especialidad haya completado su oferta de plazas en esta convocatoria. "Este resultado debe interpretarse desde una lectura estructural y corresponsable de los datos, evitando análisis simplificados basados exclusivamente en el ritmo de cobertura durante los primeros días del proceso de elección", indica.

"Hablamos de la especialidad con mayor volumen de plazas y con la mayor implantación territorial del sistema, presente en grandes ciudades, ámbitos intermedios y entornos rurales. Su despliegue no responde a lógicas de concentración hospitalaria ni a criterios de visibilidad, sino a la necesidad de garantizar la atención sanitaria de proximidad y el acceso equitativo a los cuidados en todo el país", añade la sociedad médica.

Las más deseadas

En total, había plazas 9.275 ofertadas para médicos de todas las especialidades. Un año más, Dermatología, Cirugía Plástica y Oftalmología se posicionaron como las especialidades más deseadas por los MIR, las que antes agotaron sus plazas.

Precisamente este martes, la Asociación MIR España (AME) ha anunciado su intención de promover una huelga indefinida de médicos residentes a partir de septiembre "si no hay avances reales y verificables" con el Ministerio de Sanidad sobre sus condiciones laborales.

"Los MIR no podemos seguir sosteniendo el sistema a costa de nuestro agotamiento", indican en un comunicado que se lanza en plena fase final de adjudicación de plazas que finaliza este 27 de mayo. "No somos mano de obra barata. Somos médicos en formación. Somos parte esencial del sistema. Y sin nosotros, el sistema no se sostiene", indican los residentes.

Comisión de docencia

A partir de ahora, explica Sanidad sobre el fin del proceso de este año, todas las personas que hayan obtenido una plaza de formación sanitaria especializada deben contactar con su comisión de docencia en el centro o unidad docente asignada. Este contacto debe realizarse el siguiente día hábil tras la adjudicación de la plaza, con el objetivo de programar la realización del examen médico previo.

Este examen tiene carácter obligatorio y tiene como finalidad comprobar que la persona residente no padece ninguna enfermedad ni presenta limitaciones físicas, psíquicas, sensoriales o funcionales incompatibles con las actividades propias del programa formativo de la especialidad adjudicada.

Toma de posesión

Las personas adjudicatarias de plaza deberán tomar posesión de esta en el centro o unidad docente correspondiente entre los días 4 y 5 de junio. En las comunidades autónomas en las que el día 4 de junio tenga carácter festivo, la toma de posesión se realizará los días 3 y 5 de junio de 2026, ambos inclusive.

A estos efectos, señala Sanidad, se considerará el 5 de junio como fecha de inicio del periodo formativo. A partir de ese día, los residentes comenzarán su actividad como profesionales en formación en el Sistema Nacional de Salud, bajo la supervisión de sus respectivas unidades docentes.

Posibles vacantes

Como novedad, este año el Ministerio de Sanidad incorporará un procedimiento extraordinario de adjudicación de plazas destinado a cubrir las posibles vacantes que puedan producirse tras la toma de posesión por renuncias o falta de incorporación de las personas adjudicatarias.

En las semanas posteriores a la fecha de incorporación, la Dirección General competente dictará una resolución, que será publicada en la página web del Ministerio, mediante la que se convocará este procedimiento extraordinario de adjudicación. La resolución establecerá las instrucciones concretas para el desarrollo del proceso, incluyendo la relación completa de plazas vacantes, el sistema de adjudicación extraordinaria y los plazos y condiciones para la toma de posesión de las plazas que resulten adjudicadas, apunta el Ministerio.

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Podrán participar en este procedimiento las personas aspirantes que hayan alcanzado la puntuación mínima exigida en el ejercicio correspondiente a su titulación y dispongan de número de orden. Quedarán excluidas aquellas personas que no se hubieran incorporado en plazo a la plaza adjudicada en el procedimiento ordinario o que hubieran renunciado expresamente a ella.