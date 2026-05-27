"Este vídeo es muy importante para mí": así reaccionó Jonathan Andic al ver la caída que sufrió su padre meses antes de morir

Ocurrió a la vuelta del verano de 2024, unos meses antes del fatídico 14 de diciembre en que Isak Andic murió tras caer por un barranco de 100 metros en Collbató mientras paseaba con su hijo, Jonathan Andic. Un grupo de empresarios ya de edad avanzada (el VESP, los Veteranos Empresarios Sobradamente Preparados) celebraba una de sus cíclicas comidas. Juan Echevarría, que tenía entonces 99 años, era el anfitrión y organizó el encuentro en la sede de la Mutua Universal, de la que era presidente. Entre los integrantes del selecto grupo, acudía por segunda vez Isak Andic, fundador de Mango, que solo pudo ingresar en el club una vez cumplidos los 70 años.

Pero antes de la comida tuvo lugar un pequeño incidente en la recepción de la sede de la Mutua, ubicada en la avenida Tibidabo de Barcelona. Un pequeño incidente que puede ser ahora crucial en el proceso judicial abierto para esclarecer la muerte de Andic, una investigación en la que su primogénito está acusado de homicidio.

El incidente fue un leve tropiezo. En la regia entrada del inmueble, y sin que el suelo estuviese fregado, según han explicado a EL PERIÓDICO fuentes conocedoras, Andic tropezó y cayó. Un empleado de seguridad le socorrió en plena caída, evitando así que se golpeara en la cabeza con una mesa de mármol y que las consecuencias del impacto fuera más graves. El empresario se repuso sin más problemas y asistió a la comida del VESP, del que forman parte también figuras como Miquel Roca, Salvador Alemany o Joan Molins y del que también formó parte Joan Uriach antes de su fallecimiento

Tras la comida, el empleado que socorrió a Andic en su caída le contó el episodio a Juan Echevarría y le mostró las imágenes del mismo que había guardado en su teléfono móvil obtenidas directamente de las cámaras de seguridad de la Mutua Universal.

La historia debería haber acabado ahí.

Sin embargo, medio año después, el 4 de marzo de 2025, la juez decidió reabrir la causa de la muerte de Isak Andic, que en un principio se consideró accidental, y empezó a quedar claro que la tesis del accidente no era tan sólida como se creyó inicialmente. Faltaba más de un año para que el hijo del empresario, Jonathan Andic, fuera detenido por los Mossos y puesto en libertad bajo fianza (el pasado 19 de mayo), pero fue aquel mes de marzo cuando Juan Echevarría, ya centenario entonces y a pocos meses de su muerte, recordó el anecdótico vídeo del tropiezo de Andic: "Por responsabilidad tenemos que darlo a la familia".

Fueron los hijos de Echevarría quienes, a través de un directivo y amigo común de Jonathan Andic, contactaron con el ahora imputado para explicarle el motivo del encuentro, mostrarle las imágenes y hacerle entrega de un 'pen drive'. Las fuentes empresariales consultadas por este diario explican que al ver las imágenes, Jonathan Andic se derrumbó. Aunque entonces quizás ni se imaginaba que sería detenido y acusado de homicidio, les expresó su agradecimiento entre lágrimas y les dijo a sus dos interlocutores una frase: "Este vídeo es muy importante para mí". Ahora, su defensa estudia aportar este vídeo a la causa. Las imágenes podrían explicar por qué el fundador de Mango cayó en un lugar en el que en principio no existía ningún peligro.