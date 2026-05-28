El chef José Andrés da una lección de cocina a los americanos: "El agua con un poco de sal le da ese toque especial a las verduras"
El asturiano comparte una receta de su madre sencilla con la "es fácil alimentar a la familia"
El chef José Andrés está en plena gira de promoción de su libro de recetas "Spain, my way", un compendio de todos esos platos españoles que disfruta desde pequeño, y aunque las verduras hervidas que cocinaba su madre no están entre las elaboraciones del libro, el asturiano tiene claro que es uno de esos platos con los que "es fácil alimentar a la familia". Siempre que puede tira de esta receta sencilla, nutritiva y sabrosa.
"Es un plato sencillo y humilde de verduras cocidas a fuego lento en agua tibia con sal es siempre mi favorito", explica. Y es que en Estados Unidos sorprendió mucho el tema de hervir las verduras. Allí las asan. "Me quedé impactado cuando llegué a Estados Unidos y vi en muchos restaurantes, gente e incluso libros de cocina cómo asaban zanahorias enteras, remolachas enteras y todos sus tubérculos, incluidas las patatas", recuerda.
La receta de patatas y judías de su madre
"Hervir es algo que veía a mi madre hacer a menudo cuando era pequeño. Ponía judías verdes y patatas en una olla. Le añadía sal y, por supuesto, mucho cariño. Y cuando las patatas y las judías verdes estaban tiernas —mi madre siempre las cocinaba demasiado— las escurría. Les añadía aceite de oliva, pimentón, ese precioso pimentón rojo intenso de España ligeramente ahumado, sal y un chorrito de vinagre de Jerez. Este es uno de mis platos favoritos que cocinaba mi madre", explica José Andrés en una entrada de su blog de recetas y reflexiones, que ya cumple cuatro años.
"El agua, con un poco —o mucha— de sal, siempre le da ese toque especial a las verduras. Para mí, es una de las maneras más fáciles de alimentar a una familia", argumenta. Y es que José Andrés es un fiel defensor de la cocina sencilla y que alimenta. De los guisos hechos con cariño y sin demasiadas florituras.
El libro de José Andrés
José Andrés lanzó su nuevo libro el martes pasado en el mercado de Nueva York. "Spain my way" (o dicho en castellano: España a mi manera) es un compendio de las recetas más destacadas de Asturias, Cataluña y Andalucía, los lugares en los que vivió el chef asturiano los primeros 21 años de su vida.
José Andrés, natural de Mieres, le otorga al Principado un lugar destacado en su libro. No solo hay elaboraciones asturianas entre sus páginas, sino que Asturias va en portada y a todo color. En la cubierta, se puede ver al chef escanciando una botella de sidra en Tazones. La foto fue tomada durante una visita en compañía de los hermanos Manzano, Nacho y Esther ya que esta última reside en esta villa marinera.
"Quizás los platos más famosos de España no hayan cambiado desde entonces, pero yo sí he cambiado, y seguramente tú también, al igual que las historias que hemos aprendido y vivido, las personas que forman parte de nuestras vidas y los platos que hemos degustado…", explica a sus seguidores en relación a lo que van a encontrar en este libro. Habrá recetas, pero pasadas por la óptima del chef. "Encontrarán recetas de viejos amigos y de nuevos, platos que llevo décadas disfrutando y otros que he descubierto en los últimos años", aclara.
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