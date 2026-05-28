Caso Mango
Jonathan Andic llamó llorando a emergencias: "Necesito ayuda, mi padre ha caído por un barranco, por favor, envíen a alguien"
"Yo iba delante, un poco adelantado. Y de repente he oído ruido de piedras y cuando me he girado le he visto a él gritar y caerse", dijo el hijo del fundador de Mango
Germán González
El recurso presentado por los abogados defensores de Jonathan Andic al juzgado de Martorell reproduce sus comunicaciones con el teléfono de emergencia 112 para dejar claro que, a diferencia de lo que dice el auto judicial, no existió ninguna contradicción en sus llamadas. En concreto, en la primera de ellas, realizada el 14 de diciembre de 2024 tras la caída mortal de su padre, Isak Andic, fundador de Mango, en el camino de Montserrat en Collbató (Barcelona), Jonathan Andic afirma: "Necesito ayuda, necesito ayuda" y a preguntas de la operadora continuó, llorando, "mi padre se ha caido, estamos en Collbató, sí se ha caido…".
La operadora del 112 pregunta ¿se ha caído o ha tropezado? y Andic responde "creo que se ha caído por un barranco, por favor envíen a alguien, envíen a una ambulancia, envíen a alguien, por favor”. La llamada de emergencias fue transferida a los bomberos y Jonathan Andic, que seguía llorando afirmó: "Mi padre se ha caído”. Mientras esperaba ayuda en Collbató Jonathan Andic recibió una llamada del teléfono del Sistema de Emergencias Médicas en el que le decía que una ambulancia venía de camino y a una enfermera le explicó lo que había pasado: "Mi padre se ha caído" y añadió "no lo veo y no me responde, se ha caído por un barranco, no sé dónde está". Además, Jonathan relató cómo habían sucedido los hechos: "Yo iba delante, un poco adelantado. Y de repente he oído ruido de piedras y cuando me he girado le he visto a él gritar y caerse".
El escrito presentado por la defensa de Andic remarca que esta misma explicación la dio en su declaración ante los Mossos d'Esquadra el mismo día de la muerte de Isak Andic: "Mientras estaba andando por delante de mi padre he escuchado ruido de piedras cayéndose, me he girado y he visto un cuerpo rodando entre los materiales” y luego añadió "en pocos segundos he escuchado un fuerte golpe y un gemido de dolor por parte de mi padre”.
En su segunda declaración ante la policía a finales de enero de 2025 se indica “que caminaban uno delante del otro, el señor Jonathan caminaba delante y su padre lo seguía. Que no habían caminado mucho por la senda cuando el señor Jonathan escucho como un ruido de piedras, se pudo girar y fugazmente vio un bulto, escuchó un impacto y un gemido, se giró más hacia el camino, mirando para ver a su padre y vio que no estaba”.
El investigador de Mossos preguntó a Jonathan Andic si recordaba el punto exacto por donde su padre se despeñó y él respondió "no, ya que no ví ni cómo ni cuándo cayó". Poco después Jonathan Andic remarcaba que "no pude ver nada únicamente algo fugaz" y destacó que sólo recordaba el ruido de piedras, el impacto y el gemido. También indicó que no había vuelto al lugar de la caída, pero "si fueron mis hermanas a depositar flores" y que no escuchó a su padre gritar "únicamente lo que ya he dicho, piedras impacto y un gemido.”
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