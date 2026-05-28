El refugio de verano de Amancio Ortega está en un pequeño pueblo rodeado de calas preciosas, conocido como el Caribe gallego

Ni en La Coruña ni en Sanxenxo. Amancio Ortega, fundador de Zara (e Inditex) y una de las personas más ricas del mundo, tiene su refugio de verano en Pontevedra, en lo que se conoce como el Caribe del sur gallego. Se trata de la ría de Aldán, ubicada entre los concejos de Cangas de Morrazo en mayor medida y de Bueu en menor, que cuenta con una veintena de calas preciosas, de arena fina y agua cristalina, muchas de ellas aún secretas para el gran público.

La ría de Aldán no es realmente una ría, porque no está generada por la erosión de ningún río. Es un entrante profundo de la ría de Pontevedra. En el marco de este paraje, uno de los pueblos que más frecuenta el multimillonario Amancio Ortega es Aldán. No llega por carretera, sino en su megayate. Sin ir más lejos, el empresario coruñés estuvo en este coqueto pueblo pesquero hace unos días, acompañado de su mujer Flora Pérez y un grupo de amigos, a bordo de su yate de 47 metros de eslora, el Valoria B. Estuvo fondeado frente a Aldán y la antigua nave de la conservera de Ameixide.

El yate de Amancio Ortega, en Aldán. / GONZALO NÚÑEZ

Sus playas favoritas

Entre todas sus playas, el fundador de Zara tiene especial predilección por la de Arneles, ubicada en la parroquia de O Hío. Este arenal es frecuentado por embarcaciones y es perfecto para quienes buscan discreción, fuera del foco mediático. Es una playa semiurbana, de apenas 500 metros de longitud y de aguas calmadas, desde la que se pueden divisar las islas Ons.

Otra playa desde la que se puede ver a lo lejos el gran yate de Amancio Ortega es la de Aerocova. Es un tesoro escondido que enamora a cualquier bañista con sus aguas cristalinas y su arena blanca y fina. En concreto "Areacova beach", como así la llaman, está en la localidad de Aldán. Desde Vigo son unos 30 minutos en coche y desde Pontevedra centro, otro tanto. Se caracteriza por un entorno salvaje con un pinar situado justo detrás.

Playa de Aerocova, en Aldán / LNE

Areacova no es una playa grande. Es más bien una cala de aguas calmadas. Tiene un ancho de 20 metros y una longitud de 250. Dispone de todas las comodidades, pues cuenta con un restaurante encima de la playa y de un chiringuito a un lado. También tiene duchas. Eso sí, no cuenta con servicio de salvamento y las plazas de aparcamiento son limitadas.

También veranea Marta Ortega

Además del yate de Amancio Ortega, en Aerocova es frecuente ver un número importante de embarcaciones. El empresario siempre se ha sentido muy a gusto en Aldán, en donde los vecinos han respetado la discreción con la que a él le gusta vivir como también a su mujer y a su hija Marta Ortega, que suele acudir igualmente en verano junto a su marido Carlos Torreta y sus hijos.