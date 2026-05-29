Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 29 de mayo de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 29 de mayo de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 5, 14, 18, 31 y 35, y las estrellas 2 y 12.
El código del Millón ha sido el CMK85213.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera más potente y barata del mercado: disponible por menos de 50 euros
- El BOE hace oficial la ITV cada seis meses: recoge la norma para los vehículos con más de 10 de antigüedad
- La orquesta más grande de España, con un escenario mayor que una piscina olímpica, actuará el 28 de junio en un pueblo de Asturias
- Merchero', la jubilación dorada de un toro campeón en la ganadería La Borbolla: 'Sigue funcionando a pleno rendimiento, ya tiene varias hijas y esperamos más
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza para butaca más barato del mercado: por solo 8,99 euros el pack
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 50 años en Oviedo
- Siero colocará un 'Pitufo Gruñón' de más de tres metros de altura en el exterior de la puerta de llegadas del aeropuerto de Asturias
- Tráfico se pone serio y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil ya revisa las guanteras