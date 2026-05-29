VIAJE APOSTÓLICO A ESPAÑA
Las imágenes de la Virgen de la Almudena y el Cristo de Medinaceli procesionarán por el Bernabéu para recibir al Papa
León XIV inicia el próximo día 6 un viaje por España, donde visitará Madrid, Barcelona y Canarias
Las imágenes de la Virgen de la Almudena, patrona de la Diócesis de Madrid, y el Cristo de Medinaceli procesionarán por el estadio Santiago Bernabéu durante la celebración del encuentro del Papa León XIV con la Iglesia de Madrid del próximo día 8 de junio, un encuentro que los organizadores del Viaje apostólico esperan que sea "una tarde inolvidable, un momento de escucha y diálogo".
La celebración, que comenzará sobre las 16.30 horas con la presentación de las tres diócesis de Madrid y a la que asistirán 70.000 personas, será el evento "más familiar" de toda la intensa programación que se ha planeado por la visita del Santo Padre a la capital del 6 al 9 de junio, tras la que se desplazará a Barcelona y luego a Canarias.
Durante el acto, presentado por Patricia Pardo y Cristian Gálvez, actuarán los artistas David Bustamante, Daniel Diges y Diana Navarro, junto a músicos y referentes de la música católica como Luis Alfredo, Chito Morales, el grupo Hakuna y Maite López, además de la Orquesta Sinfónica Cruz Diez, la banda Pop Salesianos y el coreógrafo Ismael Olivas junto a sus bailarines.
Para esta ocasión se ha formado además el gran Coro Familiar Iglesia de Madrid, una agrupación compuesta por 1.000 cantantes —300 de ellos niños—, junto a 70 músicos y 100 bailarines. También habrá un momento para la magia con una actuación del ilusionista Jorge de Blas. "No será un show ni un festival, es un encuentro festivo", señalaron los organizadores.
En una rueda de prensa en el propio estadio del Real Madrid, los organizadores del Viaje han asegurado que todavía está trabajándose en cómo llegara el Santo Padre al estadio, ya que previamente tendrá una celebración en La Almudena. No se descarta de que un tramo del trayecto lo haga en el Papamóvil.
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