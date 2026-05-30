Lolita Flores, 68 años: "Cada mañana tomo un diente de ajo crudo y entero, sin masticar, con una cucharada de miel"
EP
La artista Lolita Flores fue una de las grandes protagonistas del pasado martes en ‘El Hormiguero’, donde acudió como invitada para presentar su nueva película, ‘Mallorca Confidencial’, que se estrena este 29 de mayo y supone su regreso al cine tras dos décadas alejada de la gran pantalla.
Durante su entrevista con Pablo Motos, la cantante y actriz habló de su papel en el filme, de su familia y también sorprendió al revelar uno de sus secretos mejor guardados de belleza y bienestar a sus 68 años. Entre risas, Lolita confesó que cada mañana toma “un diente de ajo crudo y entero, sin masticar, con una cucharada de miel” antes de desayunar su habitual café con leche y tostada de jamón serrano con aceite.
Un remedio casero que, según explicó, forma parte de su rutina diaria y que provocó las bromas del presentador sobre el posible olor a ajo. “No duermo con nadie y por lo tanto no me dicen que huelo a ajo”, respondió divertida.
Más allá de sus trucos de belleza, Lolita también se sinceró sobre su vida personal, asegurando que sigue abierta al amor aunque continúa soltera desde su separación de Pablo Durán hace más de una década. Además, recordó con cariño a su madre, la inolvidable Lola Flores, y confesó que sigue muy presente en su vida cotidiana. La entrevista dejó momentos de humor, confesiones inesperadas y mostró a una Lolita cercana, natural y en uno de sus mejores momentos personales y profesionales.
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