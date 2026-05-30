¿Es posible prevenir la esclerosis múltiple atacando el virus de Epstein-Barr? La línea que investigan los neurólogos

¿Es posible prevenir la esclerosis múltiple? A principios de 2022 un estudio histórico, publicado en la revista 'Science' y que analizó durante 20 años a más de 10 millones de jóvenes militares, concluyó que la infección por el virus de Epstein Barr —el de la mononucleosis o la enfermedad del beso— aumenta hasta 32 veces el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple.

"Desde el momento en que sabemos que el virus de Epstein-Barr es 'conditio sine qua non' para tener la enfermedad, podemos desarrollar vacunas para tratar el virus, es decir, hacer prevención de la enfermedad. Uno de los grandes retos es prevenir el virus de Epstein-Barr", explica el neurólogo Xavier Montalban, presidente del Centre d'Esclerosi Mútiple de Catalunya (Fundació Cemcat) y director médico de Ace Alzheimer Center Barcelona.

"Si no tienes una infección por Epstein-Barr, no desarrollas esclerosis múltiple. Pero el 95% de la población pasa este virus y no todos tienen después esclerosis múltiple" Xavier Montalban — Presidente de la Fundació Cemcat y director médico de Ace Alzheimer Center Barcelona

Aun así, el doctor Montalban precisa que todavía se desconoce si "todos los casos de esclerosis múltiple están relacionados con el virus de Epstein-Barr". "Eso todavía no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que, si no tienes una infección por Epstein-Barr, no desarrollas esclerosis múltiple. Pero el 95% de la población pasa este virus y no todos tienen después esclerosis múltiple", cuenta este neurólogo.

La investigación ya trabaja en este campo. Montalban es copresidente de un proyecto llamado 'Mystery souls', el cual está "totalmente centrado en el virus de Epstein-Barr". "En breve celebraremos una reunión con los mayores expertos del mundo en el virus de Epstein-Barr para hablar de la prevención y de cómo podemos luchar contra este virus", señala Montalban.

"Muchas cosas aún sin entender"

Sin embargo, Àngela Vidal, la neuróloga del Hospital de Sant Pau, es más escéptica sobre este punto. "Aún estamos lejos de conseguir que no aparezca la esclerosis múltiple. La estrategia es complicada", opina Vidal. Entre otras cosas precisamente porque el virus de Epstein-Barr, aunque afecta al 95% de la población, "no causa esclerosis múltiple en el 95% de la población". "Todavía hay muchas cosas que no acabamos de entender bien. Sí sabemos que es necesario que se dé esta infección [por el virus de Epstein-Barr][, pero poder prever, a partir de aquí, que no nos infectemos de este virus o que no desarrollemos esclerosis múltiple... Aún estamos lejos", dice la doctora Vidal.

"Una estrategia preventiva es atractiva, aunque habría que escoger bien cuales son los antígenos o partículas del virus que permitirán que al final no se acabe desarrollando la esclerosis múltiple" Yolanda Blanco — Jefa de Neurología del Clínic

Opina lo mismo la jefa de Neurología del Clínic, Yolanda Blanco. "Sabemos que hay una vinculación muy clara y que sufrir el virus de Epstein-Barr o tener la serología positiva incrementa el riesgo de desarrollar esclerosis multiple. Pero pasar este virus es necesario aunque no suficiente para desarrollar esclerosis múltiple", precisa la doctora Blanco. Cree, eso sí, que una "estrategia preventiva" en este aspecto es "atractiva", aunque habría que "escoger bien cuales son los antígenos o partículas del virus que permitirán que al final no se acabe desarrollando la esclerosis múltiple". "Hay partículas que se parecen mucho a la mielina", apunta.

Noticias relacionadas

En la esclerosis múltiple, el sistema inmunitario ataca la mielina del sistema nervioso central. Por eso se la considera una enfermedad desmielinizante: daña esa cubierta que protege y facilita la comunicación entre neuronas. "Se está trabajando mucho en la prevención, sería un punto fundamental", concluye la doctora Blanco.