Protesta de profesores
Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana anuncia una investigación por el empujón de un antidisturbios a una manifestante
Pilar Bernabé asegura que los hechos registrados durante la movilización son "totalmente incomprensibles" y anuncia una investigación exhaustiva para depurar responsabilidades
La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha anunciado la apertura de una investigación exhaustiva tras los incidentes registrados durante las protestas del profesorado, unos hechos que la delegada del Gobierno ha calificado de "inaceptables".
A través de un mensaje difundido en redes sociales, Pilar Bernabé ha asegurado que las imágenes conocidas este domingo muestran una situación que resulta "totalmente incomprensible" y ha garantizado que se esclarecerá lo ocurrido para determinar posibles responsabilidades.
"La imagen que acabamos de ver es inaceptable. Vamos a investigar lo ocurrido de forma exhaustiva para depurar responsabilidades. Proteger el derecho a manifestarse con seguridad está por encima de cualquier circunstancia".
Desde la Delegación del Gobierno recuerdan que el derecho a manifestarse es un derecho constitucional que debe ser garantizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al tiempo que se preserva la seguridad de todas las personas que participan en las movilizaciones.
Asimismo, han destacado que la coordinación entre la Policía Nacional y los sindicatos convocantes de las protestas del profesorado ha sido "ejemplar" durante las últimas tres semanas, una circunstancia que, según lamentan, queda empañada por los hechos acontecidos durante la jornada.
"Este es un hecho totalmente incomprensible que empaña el trabajo de la Policía en estas tres semanas de manifestaciones, en coordinación con los sindicatos convocantes".
Por otra parte, la Delegación del Gobierno ha señalado que Bernabé mantiene un contacto permanente con los sindicatos convocantes de la huelga indefinida del profesorado y que ya se ha puesto en contacto con ellos tras los incidentes registrados para conocer de primera mano lo sucedido.
La investigación anunciada buscará aclarar las circunstancias de los hechos y depurar las responsabilidades que pudieran derivarse de los mismos.
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