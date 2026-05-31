Huelga de profesores
Los sindicatos se encierran en la conselleria de Educación valenciana a la espera de una respuesta y denuncian cargas policiales en los manifestantes
Según han señalado en un comunicado, “la Conselleria se niega a reabrir las retribuciones y dificulta el logro de un acuerdo”
Laura Florentino
Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT han denunciado hoy domingo 31 de mayo el bloqueo de la negociación con la Conselleria de Educación en el bloque relativo a las retribuciones, uno de los puntos centrales de la huelga indefinida. Las organizaciones sindicales han anunciado que permanecen en el edificio de la Conselleria de Educación a la espera de una respuesta. También han denunciado cargas policiales en los manifestantes del entorno de la conselleria.
"Dificulta el logro de un acuerdo"
Según han señalado en un comunicado, “la Conselleria se niega a reabrir las retribuciones y dificulta el logro de un acuerdo”. Los sindicatos explican que, pese a haber seguido realizando aportaciones para mejorar las propuestas incluidas en el documento de negociación, el proceso ha vuelto a quedar encallado en el apartado salarial.
Las organizaciones aseguran que la consellera mantiene que este bloque ya está cerrado, al existir un acuerdo firmado previamente por dos sindicatos, lo que, según STEPV, CCOO y UGT, impide abordar de nuevo un aspecto que consideran imprescindible para avanzar hacia una solución.
Los sindicatos recuerdan que, tras la consulta realizada este fin de semana al profesorado, el bloque de retribuciones ha sido el que ha recibido un mayor rechazo. A su juicio, este resultado refuerza la necesidad de reabrir la negociación salarial para alcanzar un acuerdo de bases que permita encauzar el conflicto y continuar trabajando posteriormente en el resto de mejoras.
"A la espera de una respuesta"
STEPV, CCOO y UGT afirman que han propuesto a la consellera consultar al conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, con el objetivo de estudiar la incorporación de las propuestas planteadas durante la negociación. Sin embargo, según denuncian, la Conselleria ha optado finalmente por dar por cerrada la sesión y abandonar la mesa.
Pese a ello, las tres organizaciones sindicales han dejado claro que “se mantienen en la Conselleria a la espera de una respuesta”. La reunión concluye así en un clima de tensión y con la continuidad inmediata de la negociación en el aire.
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