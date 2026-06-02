Málaga cuenta con el puente colgante más largo de España: así es la nueva pasarela de 110 metros en el Caminito del Rey

El Caminito del Rey aumentará su "atractivo y espectacularidad" con la apertura al público a partir del próximo miércoles 10 de junio del nuevo puente colgante, de 110 metros, que será el más largo de España de estas características, según acaba de anunciar este martes la Diputación de Málaga. Su coste ha sido de 1,5 millones de euros y ha sido sufragado con fondos propios generados por el propio Caminito del Rey que se deben aplicar a mejoras, como establece el canon de la concesión (que actualmente es gestionada por la UTE Sando, Salzillo Servicios Integrales y Mundo Management). Las obras se inciaron en marzo de 2025.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha explicado que la pasarela, instalada justo antes de llegar a la zona situada sobre el puente de hierro del tren y el túnel de El Chorro, se inaugurará un día antes, el martes 9.

El nuevo puente colgante del Caminito del Rey, en el paraje de El Chorro, en Málaga, abrirá el 10 de junio. / L. O.

Peso y longitud de la pasarela y un nuevo sendero en el Caminito del Rey

La pasarela, de 110 metros de longitud, estará a una altura máxima de 50 metros y tendrá una anchura libre de paso de 1,2 metros. El piso del puente será metálico (tramex) y las barandillas serán de cable de acero y malla. Pesará aproximadamente 17 toneladas y el total de la nueva estructura, unas 38 toneladas.

El nuevo puente colgante se completa con la creación de 300 metros de nuevo sendero, barandillas, fibra óptica, cámaras de vigilancia, caseta de control, tratamiento silvícola, plantaciones e implantación de riego, entre otras actuaciones.

Una imagen cenital del nuevo puente colgante del Caminito del Rey, en el paraje de El Chorro, en Málaga, abrirá el 10 de junio.. / L. O.

Con esta alternativa, los visitantes se ahorrarán prácticamente un kilómetro de bajada de monte, que ahora se hacía por unos terrenos más escarpados, pero quienes lo deseen podrán seguir utilizando el actual tramo final.

El Caminito del Rey recibe casi 330.000 personas cada año

"Cada año, casi 330.000 personas visitan este magnífico paraje y recorren sus pasarelas y, a partir del martes próximo, van a tener la oportunidad de vivir también una experiencia muy especial con el paso por el nuevo puente. Así que va a aumentar aún más el interés por visitar el Caminito", ha añadido.

Este proyecto se ha realizado, además, teniendo en cuenta las indicaciones de un estudio geológico realizado por las universidades de Granada y de Jaén en el que se recomendaba proyectar una "vía alternativa" en la parte final del recorrido para mejorar la seguridad de los visitantes.

La Diputación recuerda que 3.200.000 personas han transitado por sus pasarelas desde su reapertura en marzo de 2015 y destaca que en estos once años se ha convertido en una "marca simbólica" de la provincia y en un recurso que ha supuesto "una auténtica revolución económica, turística y social en los municipios del entorno", algo que ha "catapultado" el turismo de interior.

Salado ha asegurado que el Caminito del Rey "ha sido y es un proyecto modélico de desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente", ya que todas las actuaciones que "se han acometido siempre han tenido en cuenta el máximo respeto a ese paraje natural".

Datos del impacto económico del Caminito del Rey: 64 millones al año

El Caminito del Rey ha dinamizado la actividad de los municipios que forman parte de su área de influencia: Álora, Antequera, Ardales, Campillos, Carratraca y Valle de Abdalajís. Desde la reapertura del Caminito tras su rehabilitación se han creado 685 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, y su impacto económico crece cada año. En 2024 (últimos datos disponibles) se situó en 64,1 millones de euros, según ha explicado la Diputación.

Además, el organismo supramunicipal señala que en esas localidades ha habido un crecimiento "espectacular" del número de establecimientos de alojamiento (como hoteles, apartamentos, casas rurales o campings), pasando de 210 a 893 (es decir, se han cuadruplicado). El número de plazas para alojarse se ha duplicado, pasando de las 4.204 que había en 2015 a las 8.160 plazas actuales.

Casi uno de cada cuatro visitantes son turistas que pernoctan

Según un estudio realizado por Turismo y Planificación Costa del Sol, casi uno de cada cuatro visitantes son turistas que pernoctan en los municipios del entorno del Caminito, y más de la mitad de los visitantes son extranjeros. Uno de cada cuatro son españoles de fuera de Andalucía y los malagueños suponen el 14%.

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La estancia media del turista de la zona es de 3,1 días y el gasto medio diario se sitúa en 91,22 euros. La edad media del visitante es de 45 años y el 59% acude en pareja, en tanto que 21% va con amigos y el 19%, en familia.