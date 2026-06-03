Motos acuáticas, yates y muchos arrumacos en la escapada de Mbappé y Esther Expósito

El verano llama a las puertas del quiosco rosa, que empieza a llenarse de chapuzones, yates y posados en la playa. También de motos acuáticas, como en la que surcan el Mediterráneo Esther Expósito y Kilian Mbappé en Ibiza. La pareja de ricos, jóvenes, guapos y famosos se dejó ver “muy acaramelada”, cuenta “Diez Minutos”, en una escapada exprés de tres días antes de que el futbolista se fuera a EE UU para prepararse para el Mundial con la selección francesa. La revista habla en portada también de la inminente visita de Papa León XIV a España.

Charlene de Mónaco habla en “Hola” con motivo de su visita a Madrid con los Reyes y su marido el príncipe Alberto. Una entrevista exclusiva en la que la princesa habla de la familia, de su labor, de deporte… “Siempre me aseguro de tener tiempo suficiente para cuidar de Jacques y Gabriella”, asegura. En pleno corazón de Manhattan se casó Rocío Crusset con Charlie Shein y hasta allí se fue toda su familia, sus padres Carlos Herrera y Mariló Montero incluidos. Hay muchas fotos. Pau Gasol concede también entrevista para hablar de su fundación.

“Semana” habla también de la boda de Rocío Crusset e incluye una foto de padre e hija bailando sevillanas. La visita de León XVI se cuela en portada junto a Sara Carbonero, que se escapó a Galicia con su novio Jota Cabrera, y también aparece Jules Janeiro, en su nuevo programa televisivo.

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En “Lecturas” Mercedes Milá habla de su nuevo programa y su buen momento tras superar unos baches de salud. Hay reportaje sobre Anne Wintour, la legendaria directora de “Vogue” y sobre la despedida de la futbolista Alexia Putellas del Barcelona. Y otra boda, ésta en Londres: la de Dua Lipa y Callum Turner.