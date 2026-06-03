Pepe Álvarez, el secretario general de la UGT, preparado para hablar ante el Papa: "Diré algo que que conté por primera vez en Asturias, que los robots tienen que pagar"

El secretario general de UGT, el asturiano Pepe Álvarez, será uno de los invitados al encuentro "Tejer redes", que se desarrollará el domingo a partir de las 18.00 horas en el Movistar Arena, en Madrid, y en el que el pontífice se reunirá con representantes de la cultura, la educación, la empresa y el deporte. Álvarez saluda la llegada del Papa con el aplauso a su posición "muy valiente" ante los asuntos de migraciones: "Es un Papa que enseña las vergüenzas a mucha gente de este país, que son mucho de ir a misa pero poco de ayudar al prójimo", razona.

La participación de Álvarez en el encuentro del Movistar, que presentará el también asturiano Carlos Franganillo junto a Lara Síscar, se centrará, no obstante, en un aspecto central del que León XIV ha hablado la semana pasada en su encíclica "Manifica humanitas", la Inteligencia Artificial. En los dos minutos que tiene cada participante en este "Tejer redes", Pepe Álvarez tratará de situar el debate sobre el reto tecnológico y el distinto lenguaje que supone, pero con la convicción de algo que, justamente, recuerda, dijo por primera vez en Asturias: "que los robots tienen que pagar".

Se refiere el secretario general de UGT en España a que "los avances tecnológicos tienen que hacerse a un ritmo que mantenga los derechos de las personas". "Lo enfoco mucho desde la perspectiva laboral, pero también la perspectiva ética está muy presente", razona. "Que nos hayan invitado a participar es un gesto que nosotros agradecemos muchísimo, porque en este momento hay que sumar, para que la humanidad puede mantener derechos y ese es un poco el ánimo con el que voy al encuentro, muy positivo".

Pepe Álvarez valora también de forma muy positiva el contexto de "diálogo" en el que se anuncia el encuentro. "Es muy importante para nosotros que esté la patronal y viceversa, porque si esto no se hace con acuerdo, con equilibrio, no se puede hacer, y es crucial porque son avances para la sociedad. Aquí no estamos para destruir las máquinas, sino para que la tecnología sirva al interés general, y en ese contexto el peligro de la IA son esos multimillonarios que están detrás y que quieren cambiar las reglas de juego", apunta en sintonía con algunos de los peligros expuestos por el Papa en su encíclica.

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El secretario general de UGT admite que inicialmente se valoró una audiencia exclusiva con el Papa, pero ahora considera mucho más vailosa que se pueda visualizar "esa foto trabajando con los empresarios". "En los momentos en los que estamos esa es una imagen que habla por sí sola", concluye.