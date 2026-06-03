'Gracia' en los cielos: la Policía blindará el espacio aéreo de Madrid durante la visita del Papa

No solo las calles de Madrid estarán protegidas por un ingente despliegue de seguridad durante la visita del Papa, también el cielo. La Policía Nacional blindará el espacio aéreo de las zonas restringidas en la capital durante los actos previstos entre los próximos días 6 y 9 de junio, en el marco de la bautizada como 'Operación Gracia', y neutralizará los drones no autorizados.

La medida afectará a los entornos de los eventos, desplazamientos, concentraciones de público y espacios de especial protección relacionados con la visita del Santo Padre. Aunque el foco principal del operativo estará en Madrid, las restricciones también alcanzarán a zonas de Barcelona y Canarias incluidas en el dispositivo.

El dispositivo contempla el uso de sistemas antidrones para detectar, controlar y neutralizar cualquier vuelo no autorizado en las áreas protegidas. La Policía actuará especialmente en los puntos de mayor concentración de asistentes y en aquellos espacios considerados sensibles por motivos de seguridad.

Cualquier operación no autorizada podrá conllevar la identificación del piloto o del operador, así como la inmovilización e intervención del equipo. Además, los responsables podrán enfrentarse a sanciones administrativas o, en los casos más graves, a posibles responsabilidades penales.

Mayor reto de seguridad de la historia

La seguridad aérea será una de las piezas clave de un dispositivo que la Policía Nacional considera el mayor reto logístico de seguridad de sus más de 200 años de historia. En total, la operación contará con más de 15.000 agentes de distintas unidades, entre ellos 2.600 policías en prácticas procedentes de la Escuela Nacional de Policía de Ávila.

Madrid concentrará el mayor despliegue, con unos 9.700 agentes. A ellos se sumarán 600 efectivos en Barcelona, 1.200 en Las Palmas y 1.000 en Tenerife. Durante toda la estancia del pontífice en España, su cápsula de protección individual estará formada por agentes de la Unidad Central de Protección y por integrantes del Grupo Especial de Operaciones, GEO.

El operativo movilizará además casi 600 vehículos, entre ellos furgones de la Unidad de Intervención Policial, camiones de Caballería, vehículos de Guías Caninos, medios del GEO y unidades destinadas a las cápsulas de protección. La Unidad Aérea, por su parte, aportará un avión, siete helicópteros y 16 drones policiales. Los agentes contarán también con 40 cámaras de grabación de alerta temprana de amenazas, 160 arcos de detección de metales, 162 escáneres de seguridad, 302 detectores manuales, 43 inhibidores de frecuencia y 44 equipos de evacuación individual.

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Para coordinar el dispositivo, cada sede contará con un Centro de Mando, una Mesa de Inteligencia y una Célula de Coordinación de Seguridad Aérea, operativos desde el día previo a la llegada del Papa a cada ciudad y hasta el final de su estancia. Además, ya funciona una Célula de Ciberseguridad encargada del ciberpatrullaje, la vigilancia en redes y el análisis de posibles riesgos digitales.