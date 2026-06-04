El Ejército del Aire despliega un dron 'Predator B' en Lanzarote para proteger al papa León XIV en Canarias

La Base Aérea de Lanzarote se convierte desde este jueves en el centro de operaciones temporal de uno de los sistemas de vigilancia más avanzados del Ejército del Aire y del Espacio. Se trata del NR.05, denominación militar española del conocido dron Predator B, que ha sido desplegado en la isla dentro de una operación destinada a evaluar su capacidad para operar fuera de sus instalaciones habituales con motivo de la visita del papa León XIV a Gran Canaria y Tenerife, prevista para los días 11 y 12 de junio, respectivamente.

El despliegue está dirigido por el Mando Aéreo de Combate y cuenta con la participación de personal especializado del Ala 23, unidad responsable de este sistema aéreo pilotado a distancia.

La iniciativa permitirá analizar tanto el rendimiento operativo del aparato como la capacidad logística necesaria para mantener su actividad de forma sostenida en un entorno alejado de sus bases permanentes.

El dron 'Predator B', este jueves en la Base Aérea de Lanzarote.. / Ejército del Aire y del Espacio

Refuerzo del dispositivo de seguridad durante la visita del papa León XIV

Uno de los cometidos previstos para este despliegue será el apoyo al dispositivo de seguridad diseñado para la próxima estancia del pontífice en Canarias.

El Ejército del Aire y del Espacio ha confirmado este jueves que el sistema NR.05 formará parte del operativo coordinado junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El contingente, integrado por personal del Ala 23, se ha trasladado a Lanzarote, designada como base de despliegue del sistema

Su capacidad para transmitir información en tiempo real permitirá reforzar la vigilancia de determinados espacios y mejorar la coordinación entre los distintos organismos implicados en la seguridad del evento.

Una prueba para medir su capacidad operativa lejos de su base habitual

El contingente desplazado hasta Lanzarote desarrollará diferentes actividades destinadas a comprobar el funcionamiento del sistema en condiciones distintas a las habituales.

Habitualmente, las operaciones vinculadas al Predator B se realizan desde la Base Aérea de Talavera la Real y la Base Aérea de Torrejón de Ardoz. Sin embargo, determinadas misiones hacen necesario trasladar temporalmente equipos técnicos y humanos a otros puntos estratégicos del territorio nacional, como es el caso del apoyo a la visita del pontífice a Canarias.

Según la información facilitada por el Ejército del Aire y del Espacio, el despliegue en Lanzarote servirá también para evaluar el comportamiento del sistema en condiciones ambientales exigentes y similares a las que podría encontrar en futuras zonas de operaciones.

El dron 'Predator B', este jueves en la Base Aérea de Lanzarote / Ejército del Aire y del Espacio

Qué es el sistema NR.05

El NR.05 es un sistema aéreo no tripulado especializado en misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Su tecnología permite obtener información en tiempo real sobre áreas de interés estratégico, facilitando la toma de decisiones en operaciones de seguridad y defensa.

El aparato puede operar tanto mediante enlace directo con la estación de control como a través de comunicaciones vía satélite, lo que amplía considerablemente su radio de acción.

Detrás de cada vuelo existe un importante despliegue técnico y humano formado por pilotos remotos, operadores de sensores y especialistas encargados de analizar la información obtenida durante las misiones.

La operación se desarrolla bajo la dirección del Mando Aéreo de Combate

La gestión de estas capacidades recae principalmente en el Escuadrón 233 del Ala 23 y en el Centro de Inteligencia y Targeting Aeroespacial (CINTAER), unidades especializadas en operaciones de vigilancia e inteligencia aeroespacial.

Vigilancia marítima, control de actividades de interés y apoyo a la seguridad

Además de las pruebas operativas previstas durante su estancia en Lanzarote, el Predator B desarrolla habitualmente misiones relacionadas con la protección de la soberanía nacional.

Entre sus funciones se encuentra la vigilancia de actividades consideradas de interés para la seguridad, el seguimiento de embarcaciones militares pertenecientes a países no integrados en la OTAN o la Unión Europea y la recopilación de información sobre movimientos que puedan requerir atención por parte de las autoridades.

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Asimismo, este tipo de sistemas también pueden colaborar en la detección de actividades relacionadas con la inmigración irregular o el narcotráfico, especialmente en áreas marítimas de especial relevancia estratégica como las que rodean al archipiélago canario.