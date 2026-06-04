Salud
Mapa de alertas por calor: consulta la temperatura a partir de la cual está en riesgo tu salud, según donde estés
El Ministerio de Sanidad ha actualizado los umbrales de riesgo, que varían desde los 25,7 grados del litoral asturiano y guipuzcoano a los 41,5 de la campiña sevillana
Patricia Martín
Como cada verano, el Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos de Temperaturas sobre la Salud, con el fin de disminuir las enfermedades y la mortalidad asociadas a las temperaturas extremas. Este año se han actualizado los umbrales de temperatura tras una revisión exhaustiva de las series históricas de mortalidad y calor en España, incorporando nuevos criterios metodológicos y ante la llegada de un verano que la AEMET prevé con hasta un 70% de probabilidades de que sea más caluroso que lo normal.
Tal como explicó Héctor Tejero, responsable de Salud y Cambio Climático del Ministerio de Sanidad, en la presentación del plan, los umbrales este año han subido un promedio de 0,58 grados porque "en algunas zonas de España se están adaptando a las altas temperaturas y hace falta más calor para que haya un aumento de la mortalidad".
Además, el plan incorpora grandes diferencias territoriales. El mapa de avisos se divide en 182 zonas con características climáticas semejantes, para que las alertas se ajusten a la vulnerabilidad específica de cada población local. Y el resultado a partir del cual se considera que puede haber un impacto en la salud va desde los 25,7 grados del litoral asturiano y guipuzcoano hasta los 41,5 grados de la campiña sevillana, el valor más alto de toda España.
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