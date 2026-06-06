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Visita León XIV

El Papa dice unas palabras en catalán en el avión de viaje a Madrid

"Us espero, tinc ganes de veure-us" ["os espero, tengo ganas de veros"], ha dicho el pontífice en su viaje de Ciudad del Vaticano a España

León XIV habla en catalán de camino a España

León XIV habla en catalán de camino a España

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Redacción

Barcelona

La polémica por el uso del catalán por parte del Papa en su visita a Barcelona parece estar zanjada. Hace unos días, el arzobispado de Barcelona, encabezado por el cardenal Juan José Omella, confirmó que León XIV sí hablará en catalán durante la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, después de haber apuntado inicialmente en sentido contrario. A pocos días de su llegada a Cataluña, el pontífice ya ha pronunciado este sábado algunas palabras en catalán que se han difundido rápidamente por las redes sociales.

"Us espero, tinc ganes de veure-us" ["os espero, tengo ganas de veros"], ha dicho en el avión en el que viajaba de Ciudad del Vaticano a Madrid, la primera de sus paradas en España. El episodio ha tenido lugar cuando una periodista de Ràdio Estel lo ha interpelado para ofrecerle como regalo una revista de los hermanos Agustinos de Barcelona y le ha pedido unas palabras para la comunidad cristiana catalana. La periodista le ha ido dictando la frase palabra por palabra para que León XIV pudiera repetirla.

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