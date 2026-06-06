El Papa critica a quienes "desprecian o ridiculizan" la caridad en su visita a un centro de personas sin hogar

Banderas de Colombia, Ecuador y Perú han recibido al Papa en el centro para personas sin hogar Cedia, gestionado por Cáritas y situado en Lucero, un barrio obrero y con gran presencia de inmigrantes. Allí ha podido conocer a Niurka, una cubana que como madre que "sueña con ofrecer un futuro digno a sus hijos"; a Khandri, un inmigrante que, tras ser acompañado por Cáritas ahora, como voluntario, ayuda a otras personas como él y a Alicia, una voluntaria del Proyecto Esperanza, que acompaña a víctimas de trata; entre otras personas.

Asimismo, entre los invitados al acto, unas 200 personas, han asistido representantes de las diversas entidades que forman parte de la Pastoral Social de la Iglesia, procedentes de todo Madrid. Mientras esperaban la llegada del Pontífice muchos de ellos han coincidido en destacar, en declaraciones a El Periódico de Catalunya, la importancia de que el Papa haya elegido como primer acto de su visita, tras el acto institucional con los Reyes a su llegada a la capital, un hogar para personas sin hogar.

León XIV ha recorrido el centro y después, en el patio, se ha dirigido a los invitados. En su discurso, ha asegurado que "la caridad no admite demoras" y ha criticado a quienes "desprecian y ridiculizan esta labor. "Si lo pensamos bien, también los cristianos en muchas ocasiones, se dejan contagiar por actitudes marcadas por ideologías mundanas o por posicionamientos políticos y económicos que llevan a injustas generalizaciones y a conclusiones engañosas. El hecho de que el ejercicio de la caridad resulte despreciado o ridiculizado, como si se tratase de la fijación de algunos y no del núcleo incandescente de la misión eclesial, me hace pensar que siempre es necesario volver a leer el Evangelio, para no correr el riesgo de sustituirlo con la mentalidad mundana", ha manifestado, citando una encíclica del Papa Francisco.

Mensaje velado a Vox

Esta reflexión podría ser un mensaje velado a Vox, dado que pretende retirar las subvenciones a las oenegés que ayudan a inmigrantes, como Cáritas, una de las cuestiones que en el último año ha enfrentado a la ultraderecha con la Conferencia Episcopal.

El Pontífice ha empezado su alocución con guiños hacia Madrid: "Estoy entre vosotros como un madrileño más", ha señalado. A continuación, ha subrayado que en lugares como Cedia "la alegría y el dolor de cada uno son la alegría y el dolor de todos". Además, ha vuelto a parafrasear al Papa Francisco al señalar que "la limosna no es beneficencia". "El que recibe más gracia de la limosna es el que la da, porque se hace mirar a los ojos del señor".

"Los que aman de verdad no se limitan a dar algo, escuchan, dialogan, intentan comprender la situación y las causas. Están atentos a las necesidades materiales y espirituales, a la promoción integral de la persona", ha añadido.

El 'Árbol de la Esperanza'

León XIV ha sido recibido por el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, por el director de Cáritas diocesana de Madrid, Luis Hernando Vozmediano y los ministros Félix Bolaños y Pablo Bustinduy. Los invitados, mientras esperaban su llegada, han colgado mensajes de esperanza en un arbol, llamado 'El Árbol de la Esperanza', que han regalado al Pontífice.

Este regalo "simboliza la esperanza de tantas personas que, poco a poco y con los apoyos necesarios, consigue reconstruir sus vidas", según los organizadores de la visita. El árbol ha sido realizado en el Centro de Tratamiento de Adicciones de Cáritas diocesana de Madrid.

El acto ha sido conducido por los periodistas Mario Alcudia y María Ángeles López y ha contado con la actuación de Niña Pastori, quien ya participó en un encuentro con el Papa Juan Pablo II.

La Iglesia de Madrid presta acompañamiento, según sus propias estadísticas, a un tercio de las personas en exclusión de la Comunidad, representadas en este encuentro. En total, en la región hay cerca de 1,3 personas en riesgo de exclusión pobreza y exclusión social, según el último Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social de la Fundación FOESSA.