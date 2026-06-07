MISA DEL PAPA EN CIBELES
En la casita VIP de los 'influencers' de Dios: "Tengo 700.000 seguidores, para que luego digan que no hay católicos"
Más de 30 divulgadores de contenido en la Red, principalmente de temática católica, han seguido la misa de Cibeles en una zona VIP con asientos acolchados y aire acondicionado
"El gesto que el Papa hizo ayer del 'six-seven' les ha impactado a los jóvenes, se ha generado 'feeling'", asegura 'Susi profe', que tiene dos millones de seguidores en Youtube
Lo han bautizado la 'casita', como la de Bad Bunny, y la verdad es que no es tan colorida -es de color negro intenso-, pero las cerca de 30 personas que hay dentro sí son bastante conocidas. En la Red. Son instagrammers e influencers que suman millones de seguidores y cientos de millones de visualizaciones en sus canales. Sintieron la llamada -en sentido literal- hace poco, unos días, cuando vibró su móvil para ser invitados por la Organización del viaje apostólico del Papa para venir a esta suerte de zona VIP con vistas privilegiadas a la misa de León XIV en la Plaza de Cibeles de Madrid.
En esta grada tipo autobús hay terraza, un pequeño saloncito con aire acondicionado, muchas botellas de agua, unos asientos mulliditos donde algún "misionero digital", como alguno se califica, ha echado una cabeza a primera hora, y, sobre todo, mucho espacio. Aquí, apreturas ninguna. Que son los influencers de Dios. Por aquí anda Belén Perales, cuyo canal de Youtube, 'El rosario de las 11', suma 625.000 seguidores. "Fíjate, ¡eh!", presume, "para que luego digan que no hay católicos, hay muchísimos".
Dice Belén, que ha cumplido ya los 60 años y se convirtió hace poco, que esto lo hace por amor a Dios. "Había estado 37 años sin confesarme y empecé rezando el rosario. Yo he tenido una vida muy buena, me lo he pasado muy bien, pero esta es la época más feliz de vida", se reafirma la mujer, que señala que ser divulgadora digital de la palabra de Dios no es un camino de rosas. "Nunca nos tienen en cuenta en las redes sociales. Nos han dado mucha caña por seguir a un crucificado, un crucificado que resucitó al tercer día, ¡eh!", apostilla.
"Ha sido un regalo recibir la llamada"
María Jesús Villanueva, más conocida como 'Susi Profe', tiene casi dos millones de suscriptores en su canal de Youtube, donde da consejos pedagógicos para estudiantes de Primaria. "Yo vivo mi fe diariamente. Ha sido un regalo recibir la llamada para venir hoy, estaba con el corazón encogido porque en principio no iba a venir", asegura esta divulgadora madre de tres niños y residente en Torrejón de Ardoz, que afirma que su manera de vivir el cristanismo la comparte en su cuenta de Instagram personal.
"El gesto que [el Papa] hizo ayer del 'six-seven' les ha impactado a los jóvenes, se ha generado feeling, eso mola porque consegues hacer oídos con eso, que te presten atención... Dios es muy importante", asegura. "Es una experiencia única que hay que vivir", sostiene Natalia, de Experimentos Caseros -@ExpCaserosMix-, que suma 3,2 millones de seguidores en Youtube y que hoy también ha sido invitada a esta zona VIP frente a la que pasó el Pontífice con su papamóvil momentos antes de empezar la misa. Aunque su canal va de otra temática completamente distinta (es un canal científico) y ella no es practicante, asegura que está muy "ilusionada" de ver tan cerca la misa.
"Es difícil encontrar marcas que quieran trabajar contigo cuando hablas de Dios"
Abril Casals es otra de las influencers de la palabra. Tiene cerca de 20.000 seguidores con su cuenta Ánimo bombilla, donde esta joven de 20 años cuenta su "experiencia de fe". "El Papa nos trasmitió ayer lo cercano y humano que es", señala la joven, que añade que todavía no se puede ganar la vida con su canal porque no es fácil encontrar partners para la temática católica. "Es difícil encontrar marcas que quieran trabajar contigo cuando hablas de Dios", afirma la joven, que pese a no ser bautizada, comenzó a hacerse "preguntas" con 14 años y acabó bautizándose ya de adolescente. "Al principio mis padres eran reticentes, pero ahora están felices. Quieren lo mejor para mi. Incluso ellos se han acercado a la fe", añade.
"Ayudarán a amplificar el mensaje del Papa"
Quique Mira y María Lorenzo son un matrimonio que tienen diversos proyectos en redes, entre ellos un pódcast. "Hablamos sobre noviazgo, matrimonio, cómo compartir esa experiencia con Cristo, como ser novios con Dios", dice Quique, que asegura que están "muy contentos" de estar en Cibeles esta mañana soleada.
Desde la organización del viaje se piensa fundamental la labor de estos creadores digitales. "Todos ellos van a ayudar a amplificar el mensaje del Papa, que llegue a otra gente, no solo católicos, que todos puedan escuchar su mensaje", afirma una portavoz mientras a poco metros de allí, otra responsable de la coordinación del viaje pide a varios voluntarios que suban con sus paraguas a la tribuna de prensa para dar sombra a los periodistas. "Es que les tengo con el ordenador ardiendo, por favor", suplica.
Suscríbete para seguir leyendo
- El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
- Multas entre 300 y 900 euros después de rellenar el depósito de su coche con gasolina 95 tras el encarecimiento del litro: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
- Reabre, con nuevos dueños, uno de los merenderos más conocidos de Gijón: 'Habrá menú, habrá carta y, por supuesto, tendremos parrilla
- Adrián Alcántara, el joven fallecido en la variante de Avilés: mecánico de profesión, apasionado del motor y con un proyecto recién nacido en Muros de Nalón
- Dos heridos en un accidente en un accidente de tráfico en una de las calles con más tráfico de Oviedo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de mano más potente y barata del mercado: domina sin esfuerzo las masas más pesadas y garantiza resultados perfectos
- El BOE publica el adiós definitivo a una de las multas más polémicas en carretera: se acabaron las sanciones de 200 euros y ampliables hasta 500
- El lote de productos asturianos que los Reyes regalaron al Papa León XIV: embutidos, quesos y conservas regados con sidra