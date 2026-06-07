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La visita del Papa a España, en directo | Miles de personas aguardan ya en Cibeles para la Misa de León XIV

Robert Prevost prosigue este domingo su visita a España, que continuará en Barcelona y Canarias

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A. Romero / J. Quintana

Madrid

El papa León XIV prosigue este domingo su visita a España con otra jornada en Madrid, después de un intenso primer día en la capital. Tras aterrizar este sábado, el Pontífice fue recibido con honores por los Reyes en el Palacio Real, donde pronunció su primer discurso. Por la tarde, visitó un centro de Cáritas y posteriormente celebró una vigilia ante medio millón de personas. En su segundo día, el Papa oficiará una multitudinaria misa en la plaza de Cibeles y por la tarde acudirá a un acto con el mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte en Movistar Arena.

León XIV afronta una apretada agenda que incluye tres comunidades autónomas en ocho días: estará en Madrid del 6 al 9 de junio, en Barcelona del 9 al 11 y, en Canarias, del 11 al 12. En total, 2.500 kilómetros.

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Siga aquí la última hora de los actos del papa León XIV en España.

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