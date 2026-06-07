La visita del Papa a España, en directo | Miles de personas aguardan ya en Cibeles para la Misa de León XIV

El papa León XIV prosigue este domingo su visita a España con otra jornada en Madrid, después de un intenso primer día en la capital. Tras aterrizar este sábado, el Pontífice fue recibido con honores por los Reyes en el Palacio Real, donde pronunció su primer discurso. Por la tarde, visitó un centro de Cáritas y posteriormente celebró una vigilia ante medio millón de personas. En su segundo día, el Papa oficiará una multitudinaria misa en la plaza de Cibeles y por la tarde acudirá a un acto con el mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte en Movistar Arena.

León XIV afronta una apretada agenda que incluye tres comunidades autónomas en ocho días: estará en Madrid del 6 al 9 de junio, en Barcelona del 9 al 11 y, en Canarias, del 11 al 12. En total, 2.500 kilómetros.

Siga aquí la última hora de los actos del papa León XIV en España.

León XIV realizará parte del recorrido en papamóvil, desde el IES Ramiro de Maeztu El pontífice ha salido a las 9:09 en vehículo cerrado desde la Nunciatura donde varias decenas de curiosos esperaban su salida entre un fuerte dispositivo policial, pero antes de iniciar su marcha ha bajado la ventanilla y acariciado a un bebé que le han acercado. Cientos de miles de personas esperan ya en la Plaza de Cibeles la llegada de Léon XIV, quien antes de llegar a mitad de camino se subirá en el papamóvil para continuar el recorrido y poder saludar a los fieles.

León XIV realizará parte del recorrido en papamóvil, desde el IES Ramiro de Maeztu El pontífice ha salido a las 9:09 en vehículo cerrado desde la Nunciatura donde varias decenas de curiosos esperaban su salida entre un fuerte dispositivo policial, pero antes de iniciar su marcha ha bajado la ventanilla y acariciado a un bebé que le han acercado. Cientos de miles de personas esperan ya en la Plaza de Cibeles la llegada de Léon XIV, quien antes de llegar a mitad de camino se subirá en el papamóvil para continuar el recorrido y poder saludar a los fieles.

Recorridos en papamóvil Este domingo, el Pontífice realizará un doblete en papamóvil por las calles de Madrid, al igual que este sábado. El primero de ellos será de cara al arranque de los actos organizados este día por lo que el papamóvil partirá sobre las 09.30 horas desde el Instituto Ramiro de Maeztu, en la calle Serrano, para llegar a la Plaza de Cibeles, donde presidirá la Eucaristía dominical. Así, desde Serrano se dirigirá a la calle Goya para llegar hasta la Plaza de Colón, desde donde conectará con Cibeles. Otra oportunidad para saludar al Papa llegará con el trayecto en papamóvil que realizará durante la tarde desde la Nunciatura hasta el Movistar Arena para asistir al evento 'Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte', donde ofrecerá un discurso a representantes culturales. En este caso, partirá de la calle O'Donnell y pasará por Doctor Esquerdo y la calle de Goya hasta llegar al Movistar Arena, en la Avenida de Felipe II, en el distrito de Salamanca.

Recorridos en papamóvil Este domingo, el Pontífice realizará un doblete en papamóvil por las calles de Madrid, al igual que este sábado. El primero de ellos será de cara al arranque de los actos organizados este día por lo que el papamóvil partirá sobre las 09.30 horas desde el Instituto Ramiro de Maeztu, en la calle Serrano, para llegar a la Plaza de Cibeles, donde presidirá la Eucaristía dominical. Así, desde Serrano se dirigirá a la calle Goya para llegar hasta la Plaza de Colón, desde donde conectará con Cibeles. Otra oportunidad para saludar al Papa llegará con el trayecto en papamóvil que realizará durante la tarde desde la Nunciatura hasta el Movistar Arena para asistir al evento 'Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte', donde ofrecerá un discurso a representantes culturales. En este caso, partirá de la calle O'Donnell y pasará por Doctor Esquerdo y la calle de Goya hasta llegar al Movistar Arena, en la Avenida de Felipe II, en el distrito de Salamanca.

El Papa abandona la Nunciatura rumbo a Cibeles León XIV ya ha dejado la Nunciatura en un vehículo oficial. Con la ventanilla bajada y saludando a las personas congregadas a la entrada, el pontífice ya ha iniciado el primer recorrido de la jornada.

Sara Fernández García / PI STUDIO | FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

Roberto Bécares Despiertos desde las 5 En sillas, banquetes o taburetes, miles de personas están aguardando al Papa León XIV procedentes de numerosos puntos de España desde primera hora de la mañana."Nos hemos levantado pronto, a las 5, porque queríamos coger sitio", cuentan Paqui y Miguel, jubilados de Jaén que han venido a visitar a su hija aprovechando la visita del Papa a Madrid.

Los sindicatos y la patronal, presentes esta tarde en el Movistar Arena Pepe Álvarez, secretario general de UGT; Unai Sordo, secretario general de CC.OO.; Antonio Garamendi, presidente de la CEOE y Ángela de Miguel, presidenta de CEPYME, participarán en el acto y mostrarán que, "más allá de las diferencias legítimas", existe una "voluntad firme de tejer alianzas sólidas y transversales para afrontar los retos del futuro de manera conjunta".

La calle Alcalá, a la altura del Banco de España, atestada de gente. / José Luis Roca Este es el ambiente a esta hora en los alrededores de Cibeles