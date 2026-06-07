España es líder mundial en producción de opio para morfina: 400 agricultores trabajan en plantaciones secretas

España tiene 10.000 hectáreas de plantación legal de adormidera (papaver somniferum), la planta herbácea de la que sale el opio, produciendo alcaloides como la morfina, la codeína, la tebaína, la papaverina y la noscapina, que han sido usadas para la medicina durante generaciones y generaciones. Se trata de una fuente natural clave para la industria farmacéutica, considerada "estratégica" por la OMS y en cuya producción España es líder. "Es un orgullo", dice José Antonio de la Puente Martín, CEO de Alcaliber, la única empresa del país que produce y manipula la flor seca de la amapola de la que se extrae el opio.

Las fincas se extienden mayormente por Ciudad Real, Toledo, Valladolid, Palencia, Alcabete, Zamora y Ávila

Precisamente por eso, por tratarse de un producto que es "estupefaciente", las plantaciones, que se extienden sobre todo por Castilla y León y Castilla-La Mancha, son secretas. Nadie quiere ni puede desvelar su localización, sobre todo para evitar asaltos como los que algunas fincas han sufrido por parte de los llamados 'vampiros del opio', nómadas de toda Europa que en este época del año llegan a España, sobre todo a Toledo, en busca de las amapolas que nacen de forma silvestre.

La discreción, eje principal de la producción

"Es un cultivo particular con cierto estupefaciente, un producto sensible, así que forma parte de nuestra actividad la discreción. Es como quien produce lingotes de oro, no se sabe dónde los produce ni dónde los guarda", precisa el CEO de Alcaliber, que cuenta actualmente con 400 agricultores que trabajan para ellos. El interés en el campo por sumarse a su explotación es alto ya que es un "producto muy atractivo", si bien la compañía exige unos estándares de calidad muy altos tanto en la tecnificación, como en las sembradoras o sistemas de riego. "A los agricultores les fijamos el precio al inicio de la campaña", asegura sobre una de los atractivos que ofrecen.

Vista de una de las plantaciones de adormidera que Alcaliber tiene por el centro de la Península. / EL PERIÓDICO

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) es el órgano de la ONU encargado de vigilar el cumplimiento de los tratados sobre drogas y quien trata de encontrar cada año en contacto con los países productores un balance "entre producción y consumo mundial", para que no haya sobreproducción ni falta de la misma. Durante los últimos años, la producción en España se ha situado en las 200 toneladas.

La ONU vigila el balance entre producción y consumo y vela por que no haya sobreproducción ni escasez

La cosecha se realiza en el mes de julio, cuando la cápsula de la dormidera está seca: es la llamada paja seca, diferente al opio puro -que se obtiene cuando la planta está verde todavía-. En las plantas productivas de Alcaliber en Albacete y Toledo es donde se elaboran las materias primas, mezclando el producto con disolventes, a partir de las cuales se producen los principios activos que son usados por la industria farmacéutica. Incluso en sus laboratorios se desarrollan algunos de esos principios activos.

"España es un país óptimo para la adormidera, que necesita sol y agua, que venga tanto del cielo como de debajo de la tierra" José Antonio de la Puente Martín — CEO de Alcaliber

De sus adormideras saldrán la morfina para tratar el dolor, o la codeína, que está en varios productos farmacéuticos del mercado como el Algidol, un antitusivo. Su característica coadyuvante (adyuvante) ayuda al dolor agudo moderado que no responde a analgésicos convencionales. La tebaína y la papaverina, por su parte, sirven para una serie de productos destinados tanto al tratamiento de dolor como de adicciones de estupefacientes o alcohol, mientras la noscapina es específica como antitumoral, aunque su volumen de producción es mucho más pequeño en España.

Semillas de gran valor nutricional

De igual forma, las semillas de la amapola, que tienen un gran valor nutricional, y son una fuente de proteína, minerales y fibra en la dieta, se separan del producto que será destinado a fines farmacéuticos y son comercializadas por Alcaliber, que cuenta con 265 trabajadores, para las industrias de la panadería y pastelería.

Según asegura De la Puente, el éxito de la compañía es "una mezcla de muchos factores", entre ellos "el programa de investigación enorme que tenemos".

Una cosechadora recoge la flor seca de la amapola en una de las plantaciones de Alcaliber en el centro peninsular. / EL PERIÓDICO

Otro, es el clima. "España es un país óptimo. La adormidera necesita sol y agua, que venga tanto del cielo como de debajo de la tierra, con buenos sistemas de riego". Así, las fincas se extienden por Ciudad Real, Toledo, Valladolid, Palencia, Alcabete, Zamora y Ávila, además de parcelas muy pequeñas en Aragón y Huesca.

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"Nos sentimos muy orgullosos de que seamos líderes, proveedores mundiales, de un medicamento estratégico. Estamos en casi todos los mercados internacionales", dice el CEO de una empresa que lleva generando alcaloides desde hace más de 60 años en un ámbito farmacéutico muy nicho y complejo y para el que hace falta un autorización administrativa que habilita la fabricación muy exigente.