Las aplicaciones para ligar entre jóvenes católicos que más triunfan en la visita del Papa

Para cualquier persona soltera que busque el amor, ligar es todo un reto. Si hablamos de sexo la cosa cambia, pero cuando se trata de encontrar a aquella persona con la que compartir vida, el reto adquiere otra dimensión. Si a esa búsqueda le añadimos, como requisito indispensable, compartir la fe católica, más allá de estar bautizado o haber estudiado en un colegio católico, las opciones se limitan, especialmente en un contexto como el actual donde las aplicaciones de citas y los encuentros rápidos se multiplican gracias a la proliferación de redes sociales. Es justo ahí donde los jóvenes católicos y el "creo, pero no soy practicante" puede parecer que queda fuera de la ecuación y nada más lejos de la realidad. Ni tan siquiera hablamos de "misa de domingo". Hablamos de una espiritualidad que marca la diferencia y que es un añadido a la hora de encontrar el amor más allá del grupo de amigos del barrio, de la parroquia o del instituto.

Por ello, la visita del papa León XIV a España es una ocasión perfecta para que jóvenes cristianos conozcan a chicos y chicas con su misma fe, pero con un fin amoroso. No estamos hablando de buscar amigos, sino de encontrar el amor. ¿Cómo conocer gente con inquietudes religiosas pero fuera de los círculos habituales? ¿Acaso no es posible encontrar formas seguras de conocer a personas con las mismas creencias e inquietudes? Es justo ahí donde las aplicaciones de citas para jóvenes católicos se han convertido en una apuesta segura y tres de ellas, creadas por y para católicos, están estos días a pleno rendimiento. El papa visita España seguido por multitud de jóvenes y estas aplicaciones de citas están que arden. Y nunca mejor dicho.

Las tres gratuitas con más usuarios

Una de las aplicaciones más famosas y empleadas para ligar entre católicos se denomina SALT. Uno de sus lemas es "conocer cristianos solteros nunca ha sido más fácil” y desde la aplicación afirman que sus servicios están dirigidos a quienes "buscan un espacio relajado y seguro donde puedan encontrarse y conocer a otras personas que compartan su fe". Ahora bien, también recalcan en la aplicación que el matrimonio no es el fin que persigue esta aplicación de citas: "celebramos la soltería”, indican. "En SALT, conocerás a Cristianos en soltería en València, Comunitat Valenciana que comparten tu fe y tus valores, y te conectarás en la mejor aplicación y sitio de citas cristianas, con una próspera comunidad global que busca una forma mejor de celebrar la soltería cristiana y también de conocer, tener citas online y casarse con fe", recalcan.

Católicos Solteros, por su parte, nació en 1997 de la mano de "un soltero católico, como tú" y manda un mensaje directo: "Acéptalo, estás aquí porque compartir tu fe es una de las cosas mas importante para ti, en la búsqueda de esa persona especial". Desde la web aseguran que "millares de católicos" se han conocido gracias a crear su perfil y garantizan cumplir con "tus expectativas como católico".

Noticias relacionadas

La tercera aplicación gratuita es Edén "que conecta perfiles de todo el mundo" y que cuenta con más de un millón de usuarios, lo que es un valor añadido en encuentros internacionales dónde la juventud católica es protagonista. Ésta es la app que más está creciendo entre los hispanohablantes y está convirtiéndose en una de las principales gracias