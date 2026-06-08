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La visita del Papa a España, en directo | El Congreso espera a León XIV

Robert Prevost prosigue este domingo su visita a España, que continuará en Barcelona y Canarias

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A. Romero / J. Quintana

Madrid

León XIV encara hoy la tercera jornada de su visita a España, de nuevo en Madrid. Tras oficiar este domingo una misa histórica y multitudinaria en la plaza de Cibeles y presidir un encuentro con la sociedad civil en el Movistar Arena, el Papa ofrecerá hoy un discurso en su visita al Congreso, se reunirá con los obispos españoles, reservará tiempo para citarse con víctimas de abusos en la Iglesia, asistirá a una oración en la Catedral de la Almudena y presidirá un encuentro con la comunidad diocesana en el Santiago Bernabéu.

León XIV seguirá su agenda en Madrid hasta el martes. En Barcelona estará del 9 al 11 y después viajará hasta Canarias, donde el programa continuará del 11 al 12.

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Siga aquí la última hora de los actos del papa León XIV en España.

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