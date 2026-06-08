Claves para hablar en casa de la empatía
"No es solo una broma": manual para madres y padres contra el acoso en la era de los 'stickers' y memes
Fad Juventud lanza un videotutorial para que las familias identifiquen cuándo las bromas de sus hijos cruzan los límites y se vuelven dañinas
Olga Pereda
El humor forma parte de la vida y las relaciones personales, pero una broma no tiene nada de gracioso cuando ridiculiza siempre a la misma persona, excluye a alguien o refuerza estereotipos. ¿Cómo saber cuándo un chiste o una pulla inocente cruza los límites y se convierte en algo dañino y peligroso? A través de su campus virtual, Fad Juventud ha lanzado este lunes un videotutorial dirigido a madres y padres con el objetivo de que sepan orientar a sus hijos e hijas respecto a motes, comentarios o 'stickers' de Whatsapp que no tienen nada de divertidos.
Uno de cada tres jóvenes siente una preocupación alta por recibir violencia física y una cifra similar (31%) teme sufrir acoso en su centro de estudios o trabajo, según el Barómetro de Juventud, Salud y Bienestar 2025 de Fad. Realizado en colaboración con el BBVA, el nuevo videotutorial pone el foco en cómo pequeñas bromas o comentarios aparentemente inofensivos pueden acabar normalizando dinámicas de exclusión. La clave está en que las familias sepan hablar con sus hijos sobre la diferencia entre una broma y una situación que puede hacer daño. “Comentarios aparentemente inofensivos, motes, memes o contenidos que circulan en redes sociales forman parte de las relaciones cotidianas entre adolescentes y jóvenes. Sin embargo, cuando generan incomodidad, humillación o exclusión, dejan de ser algo anecdótico para convertirse en una experiencia que puede afectar al bienestar y la convivencia”, explican los técnicos de Fad.
Burlas sobre el aspecto físico
El videotutorial, que forma parte del proyecto Educación Conectada, invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía y la necesidad de enseñar a detectar límites en las relaciones cotidianas. Frases como “solo es una broma” o “si no se queja será porque no le ha molestado” son las excusas que se ponen a la hora de justificar una broma que, en realidad, no tiene nada de comedia. “El límite a las burlas que son dañinas no tiene que venir del que la hace sino del que la recibe”, explican los técnicos de Fad, que insisten en que, muchas veces, un 'sticker' o un meme pueden ser algo sin importancia, pero que, en realidad, supone una burla hacia la apariencia de alguien o su origen.
El problema es que muchas veces, los compañeros se ríen para no quedar señalado. La responsabilidad es no solo del que emite ese comentario dañino, sino de todo el grupo. “A veces, los demás se ríen para no quedar señalados, pero mirar hacia otro lado también influye en lo que ocurre. El silencio puede sostener la dinámica si nadie interviene. En entornos digitales, esto se amplifica”, concluye el videotuturoal.
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