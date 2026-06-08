No hay piedra que se mueva en la Sagrada Familia sin la bendición de Asturias

Antiguos responsables de los Montes de Piedad de las Cajas de Ahorros agrupados en la asociación "El Pignorón", entre los que se encuentra el asturiano Manuel Luis F. Rodríguez García, mantuvieron recientemente uno de sus acostumbrados encuentros anuales en Barcelona. Entre los integrantes del grupo está Esteve Camps i Sala, quien, desde hace casi quince años, tras jubilarse de su puesto profesional, fue requerido por su amigo de toda la vida, el cardenal arzobispo de Barcelona Lluís Martínez Sistach, para que le echase una mano en la ingente tarea de dar un impulso a la construcción de la Sagrada Familia, iglesia por aquel entonces y basílica desde 2010. Esteve, hombre comprometido, no se arredró ante el reto y aceptó. El sucesor de Martínez Sistach, Juan José Omella Omella, le confirmó en 2015 en la alta responsabilidad de presidente delegado de la Fundación Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Familia. De su mano, los integrantes de "El Pignorón" tuvieron ocasión de conocer la magna obra de Antoni Gaudí, que el próximo miércoles visitará el Papa León XIV. Manuel Luis F. Rodríguez García desvela en ese artículo algunos de los secretos de la Sagrada Familia. Los expertos de la Universidad de Oviedo analizan la piedra empleada en la edificación.

Estamos a pocos días de que el Papa León XIV bendiga la torre de Jesús de la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, recientemente culminada con su espectacular cruz. El próximo 10 de junio, miércoles, presidirá la conmemoración del centenario de la muerte de Antonio Gaudí, un hombre muy religioso, estricto y austero, el arquitecto modernista que la concibió y proyectó, fallecido en esa misma fecha de 1926 tras ser atropellado por un tranvía. Gaudí está enterrado en una tumba en la cripta de la basílica, ante la que el Papa realizará una ofrenda floral y en la tarde solemnizará el homenaje al legado espiritual y artístico de Gaudí con una misa y, posteriormente, la bendición e inauguración de la torre de Jesús.

Figura esencial durante los últimos quince años en la Sagrada Familia es Esteve Camps i Sala, presidente delegado de la Fundación Junta Constructora del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, quien cree inexcusable para comprender la Sagrada Familia conocer sus orígenes. "Los visitantes ven la Sagrada Familia como un edificio singular, puede gustar más, puede gustar menos, una gran obra arquitectónica, pero desconocen los orígenes", afirma.

El Papa Pío IX, que ejerció el pontificado reglado de mayor duración, más de 31 años, muy beligerante en el terreno político, además de reactivar el Óbolo de San Pedro para allegar donaciones, entre otras muchas iniciativas, lanzó un llamamiento a la vieja Europa católica instando a la constitución de asociaciones para promover la figura de San José, abandonada a lo largo del siglo XIX; nadie hablaba de él. Así nació en 1866, la Asociación Espiritual de Devotos de San José, en Barcelona, con la finalidad de recaudar dinero para promover el conocimiento y la devoción a la figura de San José. El presidente de la asociación, el librero y filántropo Josep María Bocabella, ya pasados unos años, fue al Vaticano a aportar el óbolo y a explicar al Papa que iban a levantar un templo en honor a San José. "Ahora todos se han puesto a hablar de San José y se han olvidado de la Familia, ¡por qué no lo hacen a la Sagrada Familia!", enfatiza Esteve que les propuso León XIII. Al regreso lo expone a la asociación promotora, que acepta la propuesta.

Esteve Camps i Sala, a la derecha, presidente del patronato que dirige la reconstrucción, conversa con Manuel Luis Rodríguez, autor de este artículo. / LNE

En 1881 adquieren unos terrenos en el municipio de San Martí de Provençals, que no fue Barcelona hasta 1897 cuando se produjo la agregación oficial a la capital catalana, junto con otros cinco municipios, para formar la llamada "Gran Barcelona" con la expansión del Eixample (ensanche). El arquitecto diocesano Francisco de Paula Villar Lozano, a quien encargaron el proyecto, realizó un diseño en estilo neogótico, colocándose la primera piedra el 19 de marzo de 1882, día de San José. Iniciada la obra surgen diferencias con el arquitecto y decide abandonar, al igual que renuncia su arquitecto colaborador. Buscaron y encontraron a Gaudí, que en aquellos momentos trabajaba de delineante en el ábside del camarín de la Virgen en Montserrat. Le ofrecieron el cargo, con la cripta ya iniciada, y acepta seguir el proyecto: "Acepto, pero lo cambiaré". "Usted dirá por qué", le contestan, según relata Esteve, extendiéndose en los cambios que iba a realizar adaptados a su concepción funcional y de mayor acceso a la luz natural.

Llegados a este punto, Esteve Camps entiende que hay que situarse en el día en que le entregan el título a Gaudí para entender esos cambios. El director de la Escuela de Arquitectura de Barcelona y presidente del tribunal, Elías Rogent, sentenció: "Hoy hemos dado el título a un loco o a un genio", porque lo que Gaudí presentaba tenía todo el sentido, pero nadie se lo había planteado.

Inspiración en la naturaleza

Continúa Esteve Camps con su relato. "Gaudí decía, si los árboles aguantan la lluvia, el viento y la nieve y están inclinados, ¿por qué todo tiene que ser recto?". Se inspiraba en la naturaleza, al margen de las reglas geométricas. Así se planteó el templo como un bosque. Sostiene que los contrafuertes de las catedrales son muletas para aguantar el edificio, mientras que en su proyecto para la Sagrada Familia son árboles con sus ramas las que soportan todo el edificio.

Cuando asume la dirección de la Sagrada Familia desarrolla sus tres fuentes de inspiración: la liturgia, la naturaleza y el Evangelio. La liturgia es dar sentido a lo que uno hace. Todo tiene un mensaje, un origen y una razón, o no se hace; para hacer bonito no se hacen las cosas.

En cuanto a la naturaleza, naturaleza en general, todo inclinado; entra mucha luz porque en lugar de las cristaleras tradicionales su forma es la de un cono que recoge la luz y la lanza hacia arriba, de modo que cuando ilumina todo es distinto.

Un canto a la vida

Quiere construir una iglesia para los que no van a misa, para los que no entran. Que cuando pasen, se interroguen qué es lo que ven. El nacimiento, la crucifixión, la resurrección. Tiene, pues, tres fachadas: la del Nacimiento, la de la Pasión y la de la Gloria.

La torre de Jesús, recientemente culminada con la espectacular cruz, mide 172 metros y medio de altura, lo que también tiene un significado. Para Gaudí, lo que hace el hombre no debe superar lo que hace Dios. En su concepción de respeto a la naturaleza, la construcción humana más elevada no debía superar el entorno natural de la ciudad. La montaña más alta de Barcelona es Montjuic, que en aquel momento tenía reconocidos 173 metros.

Esteve Camps celebra que después de 144 años desde que se inició la construcción de la Sagrada Familia no ha habido ningún accidente mortal.

"Mis predecesores tuvieron la gran idea de alquilar unos terrenos a las afueras de Barcelona, en Berga, donde se hacen las piezas y se montan. Cuando está perfecto, con una tolerancia inferior a dos milímetros, por la noche se bajan con camiones", describe Esteve.

Asturias, piedra de toque

"La Universidad de Oviedo es el centro más especializado en el análisis de la piedra para la construcción de la Sagrada Familia", afirma el presidente delegado de la Fundación Temple Expiatori de la Sagrada Familia, Esteve Camps. Dicho órgano contrató en distintas etapas, mediante la Fundación Universidad de Oviedo (FUO), con el grupo universitario ovetense de investigación acreditado Geofísica y Tectónica (GEOTEC) para la realización de análisis y pruebas de laboratorio tendentes a evaluar, entre otros aspectos, la durabilidad de los distintos materiales, rocas ornamentales y demás elementos a utilizar en la monumental y singular obra arquitectónica proyectada por Gaudí. Deben tener las misma dureza, resistencia y humedad exigidas.

Buscan canteras con distinto color de la piedra cuyas muestras trasladan a Oviedo para comprobar sus características: "Vamos comprando en función del criterio que nos dan desde la Universidad de Oviedo".

En las monumentales columnas arborescentes, con sus ramas, que sostienen, absorben y reparten las cargas del templo, sus bóvedas y demás elementos. Se distingue por el color la distinta piedra utilizada de cada columna: el pórfido granítico rojo, la piedra más resistente utilizada en la construcción, el basalto negro, el granito de color grisáceo y la piedra sedimentaria arenisca de tonalidades amarillentas.

En un inicio los materiales procedieron de la cantera de Montjuic, una de las pocas de la que se podía extraer piedra de todos los colores, con la que Gaudí construyó la fachada del nacimiento.

Sostienen que lo que no pueden hacer es construir una fachada toda gris o toda marrón, que se tiene que compensar para lograr una gama cromática.

Cuando encuentran la cantera con las características requeridas, compran todo el material de una vez. Han tenido que comprar en Brasil la piedra azul que requerían las aristas de la torre de María, mientras que la piedra de encima de la sacristía es rojiza. El pórfido se puede adquirir en la India y en Irán. Para traerlo de Irán se encontraron con muchos problemas por cuestiones religiosas, ponían muchas dificultades y ante esa circunstancia han ido a comprarlo a la India; tarda más con la ruta que tiene que hacer, pero pueden seguir construyendo.

El dinero

La construcción de la Sagrada Familia se inició el 19 de marzo de 1882 con la colocación de la primera piedra. Explica Esteve Camps: "Durante ciento y pico años creció muy despacio. Solo se construye con el dinero de los donantes. Es expiatorio. No recibe subvención de nadie. Ahora, con la visita del Santo padre, se podía pedir ayudas a organismos oficiales. Nosotros no podemos pedirlas. Porque debe ser donativo, no puede ser a través de subvención". Continúa Esteve: "En mi niñez, en Barcelona, salíamos de los colegios a la calle con huchas, una vez al año, a recaudar dinero para construir la Sagrada Familia. Con esto, pues, había un crecimiento relativo."

Desde el 7 de noviembre de 2010 en que el papa Benedicto XVI distingue al templo como basílica menor y la dedica al culto, actos retransmitidos por televisión a todo el mundo, se incrementó el turismo en un 38 por ciento, a la vez que el precio de las entradas en un 5 por ciento por visitante, con una media de 15000 diarios, con días en las últimas semanas de 17000, aproximándose a los 5 millones de visitantes anuales, un salto muy importante en la fuente de ingresos, lo que unido a las nuevas técnicas constructivas y la robótica, propician el gran avance.

En la Sagrada Familia trabajan directamente 98 personas, y 1000 más mediante contratos. Cada año convocan el concurso de proveedores y para las obras que sean de dos o tres años firman contratos plurianuales. Las cotidianas, limpieza, pintura, saneamiento, jardinería, las contratan año a año para evitar dinámicas de acomodo.

Columnas arborescentes del templo en las que se aprecian los diferentes colores según los materiales empleados en función de su resistencia. / LNE

La basílica está controlada las 24 horas del día por las fuerzas de seguridad. "En estos momentos, y desde hace siete años, donde hay más peligro de ataques, las amenazas, son a la Moncloa y luego a la Sagrada Familia. Es curioso, pero la Zarzuela, no," Todas las instalaciones y servicios están día y noche controlados por cámaras y se hacen rondas por todo el edificio, por todas las alturas y por todas partes."

Diez años por delante

La idea de finalización del proyecto constructivo estaba prevista para 2026 antes de la pandemia. Al llegar la pandemia se paró todo y no entró ni un euro. Todas las reservas las dedicaron a las retribuciones de los empleados. Con la recuperación e incremento de los ingresos culminaron la torre de Jesús, la calle Provença, inauguraron cuatro trazos del claustro, está construida, a falta de remates, la capilla de la Assumpta... por lo que todos esos esfuerzos, toda la plantilla y todos estos materiales los traspasarán a la fachada de la Gloria que es ahora lo que queda del propio templo. Si no hay ningún impedimento, prevén que en diez años puede estar terminada la construcción, aunque no la decoración.

Gaudí dejó los planos hechos, si bien en el 36 los quemaron. Afortunadamente, colaboradores de Gaudí tenían copias y bocetos en su casa que ayudaron a su reconstrucción. Lo único que no tenían era la fachada de la Gloria, si bien se conservaba una fotografía que está expuesta. Gaudí trabajaba al revés de los arquitectos de hoy. Hoy los arquitectos hacen los planos y luego hacen la maqueta. Gaudí hacía la maqueta y hasta que no se ajustaba a lo que él quería, no hacía los planos. Hizo la maqueta de la fachada de la Gloria y colocó encima un cartel que ponía en catalán "no toqueu res", no toquéis nada. Esa maqueta la destruyeron. Terminada la guerra, quienes en aquel momento se encargaban de la Sagrada Familia estuvieron trabajando en todo el terreno, buscando los trozos de yeso. En una foto, se conservaron cuatro originales, puede verse todo un almacén lleno de trozos de yeso.

La finalización total del proyecto requiere la construcción del acceso principal por la fachada de la Gloria a través de la plaza por encima de la calle Mallorca y la escalinata que proyectó Gaudí para superar el desnivel. Se encuentra con la dificultad de la demolición de varios edificios levantados en su día de la forma sobre cómo se movió el urbanismo en aquel momento. "La discusión viene porque si nosotros somos los herederos de Gaudí y Gaudí previó que para la entrada principal se tiene que acceder por una pasarela que cruce la calle Provença, y una escalinata, como presidente delegado defenderé esto a capa y espada", afirma Esteve Camps con firmeza. "Afortunadamente, han aparecido planos, firmados por Gaudí, del año 1915, apreciándose de dónde sale la escalinata". "El señor Núñez (muy conocido por haber sido presidente del Barcelona, C.F.), de Núñez y Navarro, ya saben su trayectoria, aprovechó un hueco, un vacío jurídico de un día, porque se aprobó el plan el día siguiente, y consiguió la licencia municipal de construcción". Mientras tanto, las negociaciones con el Ayuntamiento y los vecinos continúan en busca de un acuerdo.

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La visita del Papa León XIV confirma el impacto mundial que van a tener los actos dedicados a la Sagrada Familia y a Antonio Gaudí. Si la cobertura mediática de la presencia de Benedicto XVI en 2010 supuso una gran difusión que redundó en un incremento exponencial de visitantes, la bendición e inauguración de la torre de Jesús desborda todas las previsiones. La Sagrada Familia se ha convertido en la iglesia más alta del mundo con sus 172,5 metros y en el techo de Barcelona, que ha visto cambiar el perfil en altura de la ciudad.