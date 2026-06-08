Una nueva terapia mejora los resultados en un cáncer de pulmón que se diagnostica en no fumadores y es resistente a los tratamientos habituales

Un ensayo clínico internacional ha identificado la eficacia del fármaco sunvozertinib como una alternativa terapéutica eficaz para un subtipo de cáncer de pulmón con mayor resistencia a los tratamientos convencionales y que suele diagnosticarse en pacientes que no fuman. Los resultados de este estudio, en el que han participado especialistas del Área de Cáncer de Pulmón del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN), han sido publicados en 'The New England Journal of Medicine', la segunda revista médica de mayor impacto científico del mundo.

El ensayo demuestra la eficacia de la terapia como tratamiento de primera línea para pacientes con cáncer de pulmón no microcítico avanzado con mutaciones de inserción en el exón 20 del gen EGFR, un tipo de tumor que se desarrolla por una alteración molecular poco frecuente y especialmente difícil de tratar, explica el CCUN.

No fumadores

Esta mutación representa un porcentaje reducido de los cánceres de pulmón (en torno al 2%) y suele diagnosticarse en pacientes no fumadores. El desarrollo de técnicas avanzadas de diagnóstico molecular está permitiendo identificar mejor a estas personas y comprobar que esta alteración es más habitual de lo que se pensaba hasta el momento, remarca la clínica.

El doctor Gonzalo Fernández Hinojal, oncólogo médico del Área de Cáncer de Pulmón del CCUN y único autor español firmante de la publicación, subraya que estos pacientes "contaban con opciones terapéuticas limitadas, ya que no responden a las terapias dirigidas convencionales para las mutaciones más habituales de EGFR".

Diversos fármacos desarrollados específicamente para esta alteración no habían conseguido demostrar una superioridad clara frente a la quimioterapia estándar

De hecho, añade, diversos fármacos desarrollados específicamente para esta alteración no habían conseguido demostrar una superioridad clara frente a la quimioterapia estándar. De ahí, la importancia de este hallazgo".

Más supervivencia

Los resultados del ensayo muestran que los pacientes tratados con sunvozertinib experimentan una prolongación significativa de la supervivencia libre de progresión y una mejor respuesta al tratamiento en comparación con aquellos que recibieron quimioterapia convencional. Además, las respuestas obtenidas con el inhibidor se mantienen durante más tiempo, consolidando el potencial de la estrategia terapéutica para este grupo de pacientes.

"Estamos ante una enfermedad rara para la que no hemos contado con tratamientos especialmente adecuados. En los últimos años, el cáncer de pulmón con mutación en EGFR es un campo emergente de investigación en el que disponemos de nuevos anticuerpos como amivantamab", indica el oncólogo.

"Lo más relevante de este estudio es que los pacientes responden mejor y durante más tiempo a una terapia dirigida de administración oral que a la quimioterapia, algo que hasta ahora no habíamos conseguido demostrar de forma tan clara en este grupo de pacientes", explica el doctor Fernández Hinojal.

Alteraciones genéticas

El CCUN señala que ha contribuido al ensayo mediante la inclusión de pacientes diagnosticados o derivados a su programa de cáncer de pulmón en sus sedes de Madrid y de Pamplona, lo que "pone de manifiesto la importancia de la colaboración entre hospitales y del acceso a programas de investigación clínica para pacientes con alteraciones genéticas poco frecuentes".

"Este trabajo demuestra también la importancia de realizar una caracterización molecular completa desde el diagnóstico. Sin estos estudios genéticos de precisión, muchos pacientes no podrían recibir un diagnóstico detallado ni acceder a tratamientos innovadores o a ensayos clínicos", concluye el especialista del centro hospitalario.