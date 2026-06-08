Patrimonio
La Xunta se suma a la petición de reactivar las negociaciones sobre Meirás: "Se deben dar pasos decididos en la legitimación social de este espacio"
La Consellería de Cultura expresa por carta al Concello de Sada su intención de "participar activamente" en la definición de un "plan de usos plural y sólido"
El Estado todavía no ha respondido a la solicitud de retomar el diálogo sobre su futuro
Antares Pérez
Han transcurrido tres meses de la histórica sentencia del Tribunal Supremo que puso fin al litigio del pazo de Meirás y devolvió esta propiedad al Estado y el Gobierno todavía no ha hecho pública su hoja de ruta para resignificar y dotar de nuevos usos a la antigua residencia estival del dictador. Pese a su condición de Bien de Interés Cultural y la consiguiente obligación de abrir al público cuatro días al mes, As Torres de Meirás permanece con los itinerarios reducidos al mínimo, más parcos incluso que los organizados por la Fundación Francisco Franco en años pasados.
Ante la falta de avances, el Concello de Sada remitió hace un mes una carta al Gobierno central para solicitarle formalmente la reactivación de las negociaciones de cara a "avanzar en la definición compartida del futuro del pazo, de sus usos y modelo de gestión" y garantizar que estos respondan a "los principios de memoria democrática, participación institucional y vinculación con el territorio". De momento, el Ejecutivo guarda silencio, aunque otras administraciones sí se han hecho eco de la petición del Ayuntamiento sadense. Es el caso de la Xunta, a la que el Concello trasladó también la solicitud de convocar "cuanto antes" la comisión de coordinación de Meirás, que comparte la demanda y apuesta por "dar pasos decididos" en la "difusión pública y en la legitimación social de este espacio tan simbólico para Galicia y España" y en la "definición de un plan de usos plural y sólido para Meirás".
En su carta de respuesta, la Consellería de Cultura traslada al alcalde de Sada, Benito Portela, su intención de "participar activamente" en este proceso de resignificación aunque recuerda que le corresponde al Ejecutivo estatal impulsar las negociaciones: "Reiteramos nuestra disposición para iniciar las negociaciones institucionales que sean necesarias respecto al inmueble. Sin embargo, entendemos que le corresponde al Estado, en calidad de titular del pazo, la iniciativa para fijar ese marco compartido para la toma de decisiones y, de ser el caso, liderar la reactivación de los instrumentos de cooperación que correspondan", concluye.
Una comisión creada en 2021 sin actividad
En respuesta a una pregunta por escrito del BNG sobre la necesidad de "avanzar en la definición compartida del futuro del pazo, de sus usos y modelo de gestión" y dar pasos para su cesión a Galicia, el Gobierno se limitó a decir que todos estos extremos serán decididos en la comisión de coordinación creada en 2021 y de la que forman parte la Administración General del Estado, la Xunta, la Diputación y los concellos de Sada y A Coruña. El Gobierno evitó poner fecha a la reactivación de esta mesa de diálogo, que ha permanecido inactiva durante los últimos años.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multas entre 300 y 900 euros después de rellenar el depósito de su coche con gasolina 95 tras el encarecimiento del litro: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
- El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
- Un segundo hotel 'Gran Lujo' para Asturias: el nuevo proyecto del empresario asturmexicano que creó Pueblo Astur
- Detenida una concejala de IU de Grado por enfrentarse a la Policía Local de Oviedo tras recibir un bofetón de su pareja: '¡Machirulos, payasos, chulos de mierda
- El lote de productos asturianos que los Reyes regalaron al Papa León XIV: embutidos, quesos y conservas regados con sidra
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de 2 cojines para terraza más barato: por solo 3,99 euros
- Buscan por tierra y aire a un hombre de 81 años desaparecido en Piedras Blancas
- Reabre, con nuevos dueños, uno de los merenderos más conocidos de Gijón: 'Habrá menú, habrá carta y, por supuesto, tendremos parrilla