Cataluña activa el dispositivo por la visita papal con la "máxima seguridad y la mínima afectación" ciudadana

La visita del Papa ha generado un desafío en el diseño de seguridad en Catalunya. No únicamente por el dispositivo específico planteado desde hace meses y que lidera los Mossos d'Esquadra, sino que este operativo ha coincidido con una protesta de docentes y de bibliotecarios así como el inicio de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) que generan problemas de movilidad en Barcelona.

Sin embargo, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha asegurado que este dispositivo específico por la visita papal ha garantizado "la máxima seguridad con la mínima afectación" sobre la ciudadanía. Parlon ha presentado la activación del Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (CECAT) que estará operativo hasta que León XIV se vaya de Catalunya el próximo jueves.

“Somos conscientes de que estos días coinciden diferentes acontecimientos relevantes, como las movilizaciones del sector educativo, las pruebas PAU y la visita del Papa. Por ello, hemos trabajado para que todas estas actividades puedan convivir con normalidad, minimizando las afectaciones sobre la movilidad y garantizando el correcto desarrollo de cada una de ellas”, ha remarcado Parlon.

Desde este punto se establece la coordinación entre servicios de emergencias, cuerpos de seguridad, operadores de transporte y agencias municipales. El centro se inició con el seguimiento de la llegada del Papa, de las protestas laborales y del movimiento por la actividad cotidiana en la ciudad. A partir de una cuarentena de espacios con pantallas en directo, en el CECAT se monitorizan posibles incidencias de la visita papal y estará en coordinación con el mando policial previsto en Egara, con la presencia de todos los cuerpos policiales, más la seguridad de Casa Real y la Vaticana. También tendrá contacto con el centro de coordinación municipal constituido por el Ayuntamiento de Barcelona y el centro de coordinación constituido en la montaña de Montserrat.

Operativo policial

Más de 7.000 agentes de policía, entre Mossos, policías locales, Policía Nacional y Guardia Civil se desplegarán durante este dispositivo ante la relevancia internacional de la visita del Papa y la gran afluencia de público prevista para todos sus actos. Junto a ellos participan efectivos de Protección Civil de la Generalitat, el Servicio Catalán de Tráfico (SCT), Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), Cruz Roja, Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC), la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), ADIF, RENFE, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), la Red RESCAT, la Secretaría de Telecomunicaciones, entre otros organismos implicados en el dispositivo, como bomberos, Agents Rurals y el Servicio Meteorológico de Catalunya (Meteocat),

La consellera ha recordado que este dispositivo ha tenido en cuenta el nivel 4 sobre 5 reforzado de alerta antiterrorista. Además, ha indicado que el teletrabajo ha permitido "reducir la movilidad" en Barcelona y sus accesos. Por eso, Protección Civil recomienda planificar con antelación los desplazamientos y así minimizar

La Generalitat ha activado el Plan territorial de protección civil de Catalunya (PROCICAT) en fase de Alerta con motivo de la visita del papa León XIV los días 9 y 10 de junio. Lo ha hecho por la previsión de una elevada concentración de personas en los diferentes actos programados en Barcelona y Montserrat, así como a las posibles afectaciones sobre la movilidad y el funcionamiento habitual de los servicios, especialmente en el área metropolitana de Barcelona.

Más ambulancias

El dispositivo extraordinario desplegado por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) está formado por 39 unidades y 50 profesionales que darán cobertura a los diferentes actos previstos, incluyendo el recorrido con el papamóvil y la misa en la Sagrada Familia.

Los actos con mayor afluencia contarán con un refuerzo específico de ambulancias y con áreas sanitarias dedicadas. El dispositivo incluirá unidades de soporte vital avanzado (SVA), soporte vital básico (SVB), vehículos de intervención rápida (VIR), el Equipo de Intervención y Apoyo (UIS) y un helicóptero medicalizado que estará operativo durante los actos previstos en Montserrat.

Apoyo de Protección Civil

Paralelamente, Protección Civil de la Generalitat participa en el dispositivo preventivo con 197 voluntarios y voluntarias procedentes de 35 asociaciones municipales de voluntariado de protección civil de toda Catalunya.

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Los voluntarios prestarán apoyo en las tareas de información y orientación a la ciudadanía, acompañamiento de los asistentes y comunicación de incidencias a los servicios operativos, siempre coordinados con los responsables del dispositivo de seguridad y emergencias.