Collboni regala al Papa una acuarela del grafitero TVBoy, un libro de Joan Miró y un 'panot' de Gaudí

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha obsequiado al papa León XIV con una obra del artista urbano de origen italiano y afincado en Barcelona, TVBoy, creada con motivo de su visita a la ciudad para bendecir la Torre de Jesús de la basílica de la Sagrada Familia. Titulada 'Barcelona, ciudad de paz', es una acuarela en la que aparece el pontífice, la Sagrada Familia con la Torre de Jesús culminada y una paloma de la paz, que "refleja el mensaje de paz que Barcelona lanza al mundo con motivo de la visita del papa", según ha explicado el alcalde.

Según ha informado el consistorio en un comunicado, el Santo Padre ha recibido al alcalde de Barcelona a mediodía en la capilla de Santa Llúcia de la Catedral, la más cercana al Palacio Episcopal, donde se desplazaría a continuación, tras visitar el claustro y la fuente del 'Ou com balla'.

Además de la obra de TVBoy, Collboni le ha entregado una edición especial del libro 'Miró i els poetes catalans' y un ejemplar de la baldosa hexagonal diseñada por Antoni Gaudí en 1904 con el mensaje "Barcelona lugar de encuentro, cultura y paz" en catalán, castellano e italiano.

Regalos del alcalde de Barcelona al papa León XIV por su visita a la ciudad este martes / Ayuntamiento de Barcelona

Según el comunicado municipal, TVBoy "se ha mostrado enormemente agradecido por el hecho de que la ciudad obsequie al Papa con una obra suya". El artista italiano Salvatore Benintende tiene una gran repercusión en la capital catalana, donde ha pintado murales irónicos y provocadores con personajes de actualidad, desde Leo Messi y Pablo Motos hasta Carles Puigdemont y Rosalía.

Protestas de maestros y coste del viaje

Horas antes, en una entrevista en 3Cat, Collboni ha avanzado uno de los regalos previstos y ha detallado que las primeras horas de la jornada no ha habido ninguna incidencia destacable de seguridad y se había registrado menos tráfico del habitual en un día laborable. En cuanto a las afectaciones de movilidad, Collboni ha señalado que aunque la visita moviliza muchas personas y se hace en días laborables, está acotada a unas zonas muy concretas y no afectará al desarrollo de la vida diaria de la mayor parte de la ciudad. No obstante, ha reconocido los esfuerzos que hacen los vecinos de los barrios más afectados, en especial el de Sagrada Familia.

Asimismo, ha deseado suerte a los alumnos que se examinan en las pruebas de acceso a la universidad (PAU). El alcalde ha expresado su confianza en que la visita papal y las protestas convocadas por el sector educativo y por los colectivos que rechazan la presencia de León XIV "se puedan llevar a cabo a la vez y con respeto al civismo".

En respuesta a las preguntas sobre el coste que tiene la visita del papa para el Ayuntamiento de Barcelona, ha explicado que a los 78.000 euros que dejará de percibir por la cesión gratuita del Estadi Olímpic se tendrá que sumar el del alquiler de las pantallas gigantes de televisión instaladas en Arc del Triomf y Glòries. Sobre el coste en seguridad y limpieza ha señalado que será "un poco más que el de un partido del Barça".

Noticias relacionadas

Bando municipal

Por otro lado, el alcalde ha publicado un bando municipal a primera hora en el que pide a los barceloneses recibir con "hospitalidad" al papa León XIV y augura que su visita de dos días permitirá exhibir ante el mundo "el compromiso insobornable" de la ciudad con la paz y los derechos humanos. "Es una oportunidad para proyectar en el mundo los valores que nos definen: el respeto, el pluralismo, la democracia, la igualdad, la solidaridad y el compromiso insobornable con la paz y los derechos humanos", ha señalado.