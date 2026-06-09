La visita del Papa a España, en directo | León XIV termina su estancia en Madrid con un encuentro con voluntarios

Las calles de Madrid vuelven a la rutina con la despedida del papa

Las calles de Madrid retornan a la normalidad después de que cientos de miles de personas desplazadas para la visita del papa hayan sido durante tres días protagonistas de los multitudinarios actos y hayan ocupado los distintos escenarios de la ciudad durante la visita del pontífice.

El papa se despide de Madrid tras tres intensas jornadas en un acto que se celebra en el recinto de Ifema de agradecimiento a los miles de voluntarios que han participado en la organización de los eventos celebrados en la capital de España desde el pasado sábado.

Escenarios como la Puerta de Sol donde se ha centralizado los desplazamientos de los miles de periodistas acreditados de todo el mundo han recuperado su rutina, tras la resaca que ha dejado el viaje de León XIV en la capital, en la que apenas se ven algunos corredores y personal de limpieza.