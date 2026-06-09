Los Mossos estrenan un sistema de videovigilancia para no perder al Papa "ni un momento de vista"

Para controlar el enorme dispositivo policial, con más de 7.000 efectivos entre diversos cuerpos de seguridad, para garantizar la seguridad del Papa, los Mossos d'Esquadra disponen de varios sistemas tecnológicos integrados en Sala Central de Mandos, situada en el Complejo Central Egara. Sin embargo, por primera vez la policía catalana tiene en este centro la capacidad de visionar, en tiempo real, las imágenes de las más de 250 cámaras operativas que cubrirán todo el recorrido del Pontífice desde diversas ópticas. De esta forma se puede revisar el operativo diseñado y reaccionar inmediatamente ante cualquier emergencia.

El comisario Miquel Àngel Garcia Alvira, jefe de la Comisaría General de Tecnología de la Información y Comunicación de los Mossos d'Esquadra, ha explicado a EL PERIÓDICO que este sistema permite "no perder ni un momento de vista" a León XIV durante su presencia pública mientras está en Cataluña.

Los responsables de la seguridad pueden observar cámaras perimetrales de los recintos que serán visitados, vehículos que forman parte de la cápsula que acompaña al Papa, los dispositivos de grabación unipersonal que llevan encima los agentes, los drones policiales, el helicóptero de los Mossos y las furgonetas operativas de orden público. Precisamente, una de ellas se encontraba en el Estadi Olímpic este martes.

El comisario ha señalado la importancia que tiene para la seguridad usar todas estás cámaras a la vez, ya que ofrece una visión "integral" de todo lo que ocurre "en tiempo real". "Esta tecnología nos permite poner en marcha por primera vez este dispositivo que centraliza las imágenes que se captan de diversas fuentes y las vemos en vivo", ha añadido.

Junto a esta red de cámaras que se usan en el dispositivo, la Comisaría General de Tecnologías de la Información y Comunicación ha reforzado la capacidad de conectividad en puntos concretos del dispositivo y la conexión por satélite de algunas dotaciones de vehículos. De esta forma, se puede emitir una señal en directo a la Secretaría de Estado y a otros organismos que se encargan de la seguridad del Papa como Policía Nacional, Guardia Civil, Casa Real, Presidencia del Gobierno, Guardia Urbana de Barcelona y el Ejército del Aire y del Espacio.

Además, el sistema está preparado para conectarse a otras fuentes en caso de que alguna falle y así tener varios puntos de vista de la visita papal. El comisario recuerda que estos sistemas tecnológicos "suponen un salto considerable en capacidad operativa y con herramientas que han venido desarrollando en los últimos tiempos por efectivos" de Mossos. Al centralizar la información se hace "un seguimiento continuado del dispositivo, asegurando una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia".

En este sentido, la Sala Central de Mandos ha reforzado el servicio ordinario con un centenar de efectivos más para hacer frente cualquier incidente relacionado con la visita papal. Está previsto que el centro esté operativo 60 horas seguidas, hasta el próximo jueves, "para cubrir y controlar por tierra y aire todo el dispositivo de seguridad".