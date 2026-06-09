Los jóvenes del Papa toman la plaza de la Catedral para recibirle en Barcelona: “Es como ver a Jesús en la Tierra”

Cuando el Papa quizá apenas se había despertado en Madrid, Liliana ya se había plantado junto a la Catedral de Barcelona para esperar a León XIV en el primero de sus actos en la capital catalana. Eran las 06:30 horas cuando ha desplegado una silla y se ha instalado junto a la valla, en primera fila. Ha soportado siete horas de espera hasta que el vehículo en que el pontífice iba a bordo ha llegado rodeado de un nutrido operativo de seguridad y entre los vítores de centenares de personas congregadas en la Via Laietana y la plaza de la Catedral, tomada por numerosos jóvenes de colegios y grupos católicos. Unas 6.000 personas se han concentrado para recibir al pontífice, según la Guardia Urbana.

“He sido la segunda en llegar”, se ha preciado Liliana, paraguaya y residente en la ciudad. “En mi país vi al papa Francisco, es un bello recuerdo y ahora quiero ver a mi segundo Papa -ha expresado-. León es muy bueno: es cuerdo, sabe hablar, sabe llegar a la gente… Y sigue la línea de Francisco”.

Laura y Daniela, dos muchachas que estudian primero de Bachillerato, también se han presentado temprano para ocupar un buen sitio. Habían preparado una pancarta con un lema, “Por los de la Sele”, para rogar por sus allegados que hoy han empezado la selectividad. “Tenemos muchas amigas con los exámenes, no han podido venir y nos han pedido que recemos por ellas”, han compartido. Se han mostrado eufóricas, como los demás jóvenes que han poblado la plaza con cánticos a favor del Papa.

La muchachada presente ha coreado “Se nota, se siente, León está presente”, “León, amigo, España está contigo”, “Papa León, te queremos un montón” o, el más popular de todos, “Esta es la juventud del Papa”. “Solo le hemos visto por la tele y es un día histórico que venga el sucesor de Pedro, el representante de Jesucristo en la Tierra, para apoyarnos y darnos testimonio", ha manifestado un grupo especialmente alborozado de alumnos los colegios Viaró y La Farga, dos centros del Opus Dei en Sant Cugat del Vallès. Este miércoles se desplazarán a Montserrat para seguir la ruta del pontífice por Catalunya. "Esperamos que nos dé mucha esperanza y gracia a los jóvenes que somos cristianos”, han coincidido.

“Los alumnos tienen unas ganas tremendas de recibir al Papa, saben que viene a oírlos y hablarles”, ha explicado Víctor Sánchez, profesor de un colegio de la fundación Abat Oliva. “Hasta que hemos llegado a la plaza, los chicos llevaban una hora sin parar de gritar a favor del papa León, incluso niños de 11 y 12 años… Están muy ilusionados, es la primera vez que van a verlo”, ha destacado el maestro, que ha deseado que la llegada del pontífice aporte “mucho sentido de comunidad, de rebaño, de orgullo de sentirse identificado con la Iglesia y de pertenencia”. Dos chicas de la escuela se reconocían nerviosas antes de ver al Papa: “Es un verdadero honor que venga, en casa nos han pedido que vivamos la experiencia al máximo, porque quizá no la volvamos a vivir”.

“Es como ver a Jesús en la Tierra, tocando a los niños y los enfermos”, han comparado dos jóvenes monjas del colegio mayor Mater Salvatoris, de Sarrià. Confían en que la expedición papal a España incrementará la fe en Barcelona: “León XIV es una persona culta, humilde, formada… Lo demostró en el Congreso. ¡Estamos sorprendidas de que todos lo aplaudieran! Si nunca se ponen de acuerdo con nada… Es clave su humildad, incluso cuando dice cosas que muchos no quieren oír sobre el aborto o la eutanasia. Se hace querer, como Francisco, pero él es más ecuánime”.

Algunas familias han acudido con sus pequeños al exterior de la Catedral. Es lo que ha hecho la familia Delgado De Riba, con sus tres hijos menores: “Queremos transmitirles el mensaje del Papa, que es muy humano y cercano, no solo para los católicos. Ellos lo viven con nervios, en el colegio han preparado banderas, lo han decorado y les han explicado que podrán conocer al Papa. El más pequeño nos contó una cosa muy graciosa, y era que si sabíamos que el papa León no es un león”.

Emoción y banderas

Al entusiasmo de los jóvenes se han unido creyentes, curiosos y turistas, ansiosos por contemplar al pontífice en Barcelona. Henry, originario de El Salvador, vive en Valencia y ha estado en Madrid, pero no logró plaza para los actos de León XIV en la capital.

“He llegado a las cinco de la mañana a Barcelona”, ha relatado. “He ido a la Sagrada Família, pensé que pasaba primero por allí y recé un rosario, pero me han avisado de que no iba hoy hacia allí, sino a la Catedral”, ha comentado. Ha permanecido en contacto con su familia, atenta a la llegada del Papa a Catalunya a pesar de la diferencia horaria: “Allí es de madrugada, pero van a seguirlo, les hace mucha ilusión que lo pueda ver. En mi casa, todos son muy religiosos: de pequeño, ya vi a Juan Pablo II en mi país y estuve en Panamá con Francisco... Hace tres años que estoy aquí solo y ver al Papa me hace sentirme más cerca de mi familia”.

Luz y Nelly aguardaban en primera fila, con sendas banderas de Perú atadas a las vallas. León XIV ejerció durante muchos años como misionero en el país andino y de obispo en la ciudad de Chiclayo, donde nació Luz, que ha viajado esta madrugada desde Mallorca. "¡Sería un pecado no venir teniéndolo tan cerca! -ha exclamado- Él hizo la confirmación de mi sobrina, es un hombre bien campechano. Iba adonde fuera para ayudar, incluso encima de una mula para llegar a los pueblos". "Quizá porque viene de mi tierra me inspira más", ha reconocido Nelly, que recuperó la fe con Francisco. "Me gusta que sea una iglesia más progresista y que esa tendencia esté ganando dentro de la Iglesia, aunque el Papa está convenciendo a izquierda y derecha", siente.

Las banderas del Vaticano han predominado en la plaza de la Catedral. A su vez, se han visto más banderas de España que de Catalunya, aunque un espectador ha desplegado una estelada en Via Laietana instantes antes de que el Papa atravesara la avenida. Pilara, procedente de Zaragoza, estaba en la plaza a las 08:30 horas. “Me gustaría que fuera más transgresor, que se atreva más, pero hay una fe de izquierdas que lo necesita”, ha reclamado. “Soy republicana y hay mucha vergüenza en decir que tenemos fe, aunque la Iglesia se lo ha ganado a pulso… -ha opinado- Le pido al Papa que trate a los perjudicados por la pederastia como se lo merecen, que consagre la Sagrada Família como la novena maravilla del mundo y que nos dé un halo de esperanza”.

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Josefa, creyente, se ha declarado firme partidaria de León XIV. “Es coherente y un ejemplo de vida”, ha definido la mujer, quien ha confesado que los reveses de la vida le han anclado en sus creencias. “Hay que destapar los abusos en la Iglesia y también en las familias, como me pasó a mí -ha contado-. Sufrí abusos por parte de mi hermano cuando era pequeña y la Iglesia me ha sanado: he perdonado a mi hermano, comprendo el dolor que sufre… También sufrí un cáncer de útero y pensaba que me moría, he sufrido un desahucio, mi marido murió hace 29 años… La fe me sanó de todo eso”.