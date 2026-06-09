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Visita a España

Y el Papa llegó a Barcelona: "Benvingut, bienvenido, León XIV"

Illa da la bienvenida al Pontífice en catalán y en castellano, justo al salir del avión

Llegada del papa León XIV al aeropuerto de Barcelona.

Llegada del papa León XIV al aeropuerto de Barcelona. / ZOWY VOETEN

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Beatriz Pérez

El Prat de Llobregat

El Papa sobrevolaba ya Badalona cuando las autoridades políticas y religiosas de Cataluña, poco antes de las 12.40 horas, aparecían en la terminal corporativa del aeropuerto de El Prat de Llobregat. León XIV ha aterrizado en Barcelona este martes 9 de junio a las 12.46 minutos del mediodía, con unos 20 minutos de retraso. La capital catalana es la segunda visita del viaje del Pontífice a España, que culminará este jueves con su llegada a Canarias. Hacía 16 años que un Papa no visitaba Barcelona: la última vez fue Benedicto XIV, los días 6 y 7 de noviembre de 2010. Francisco no llegó a visitarla siendo Pontífice.

Y Barcelona ha recibido al Papa con honores. En el aeropuerto este martes lo esperaban el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el Ministro de Hacienda, Arcadi España; el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella; o la alcaldesa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret. Illa le ha dado la bienvenida en catalán y en castellano, justo al salir del avión, y fuentes del Govern aseguran que también le ha felicitado por la primera etapa de su viaje a España y le ha agradecido que pase por Cataluña.

Poco ha durado el paseíllo de León XIV desde el avión hasta el coche que lo esperaba al final de la alfombra roja para llevarlo a la Catedral de Barcelona, donde ha hecho un rezo y una homilía, el primer acto del Pontífice en la ciudad Condal. Mucho más han estado esperando los periodistas para poder fotografiarlo: desde pasadas las 10 de la mañana y bajo un sol que se ha ido haciendo más insoportable conforme pasaban las horas. Las temperaturas han vuelto a subir coincidiendo con la llegada del Papa.

Esta tarde, al Estadio Olímpico

La jornada de este martes del Papa culminará esta tarde en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuïc, donde se reunirán hasta 40.000 personas y habrá una vigilia de oración y además León XIV leerá un discurso. Antes de su intervención, prevista para las 20 horas, habrá actuaciones musicales. Se especula incluso con la posible aparición de Rosalía.

Noticias relacionadas y más

En un mundo cada vez más polarizado, León XIV se ha convertido en el antagonista moral de Donald Trump y de toda la ultraderecha internacional. Se ha posicionado a favor de la paz y en contra de las guerras, ha rechazado las deportaciones masivas y discursos antiinmigratorios de países como EEUU y ha alertado sobre los peligros de la inteligencia artificial. También ha vuelto a posicionarse en contra derechos como el aborto y de la eutanasia, rechazados históricamente por la Iglesia católica, como se vio ayer en el Congreso de los Diputados. Pero, aun así, fue ovacionado unánimemente por todos los partidos políticos.

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